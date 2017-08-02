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От салочек до выбивалы: Фестиваль забытых игр оживит в Минске популярные забавы прошлого века

02 августа 2017 05:25
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Новости Беларуси. Классики, салочки и квадрат – популярные в конце прошлого века забавы оживут в Минске. Поклонников активного отдыха в ретро-стиле соберет Фестиваль забытых игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От салочек до выбивалы: Фестиваль забытых игр оживит в Минске популярные забавы прошлого века-1

Здесь вспомнят правила выбивалы и проведут мастер-класс, где расскажут как одержать победу в «Морской бой» или крестики-нолики. Принять участие может любой желающий. Дополнительная изюминка фестиваля выставка игрушек, которые были популярны у детворы 50 лет назад.

# общество # Развлечения

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