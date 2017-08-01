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Моргулис о ситуации в Украине: «Православная церковь должна была бы быть примирителем этого конфликта»

01 августа 2017 20:02
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Майкл Моргулис, почётный консул Беларуси в штате Флорида (США), богослов и политолог в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Духовные скрепы не работают?

Майкл Моргулис, почётный консул Беларуси в штате Флорида (США), богослов, политолог:
В этом случае, работают… Очень они заржавели, заржавели эти скрепы. И я вот считаю, что православная церковь России – она должна была бы быть примирителем этого конфликта. То же самое и украинская церковь православная. И она, что, даже традиционно нейтральные протестантские христианские церкви: баптисты, пятидесятники, лютеране – они, даже в этот момент, происходит какое-то внутренне сопротивление.

Если сказано в Библии, в которую все верят: «Бог есть любовь».

И это нужно претворять, реализовывать в жизни, в реальной жизненной ситуации. То этого никто сейчас не делает. Только говорят о любви и о мире. В Библии есть такой пророк Иезекииль, он говорит: «Все кричат о мире, а мира нет». То же самое вот сейчас происходит, спустя 5 тысяч лет, как он это говорил, происходит сейчас в России, в Украине.      

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# общество # Майкл Моргулис # Война в Украине

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