Майкл Моргулис о поездке в Донецк: «Хочу привезти в Америку мальчика Колю, которому оторвало взрывом ноги и руку»

Майкл Моргулис, почётный консул Беларуси в штате Флорида (США), богослов и политолог в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы отправляетесь в Донецк буквально через несколько дней после нашей с Вами беседы. Как можно использовать принципы духовной дипломатии в той войне, где, в общем, совершенно ближайшие люди, с одинаковыми духовными принципами и законами. Тут, в общем-то, их и так это всё объединяет.

Майкл Моргулис, почётный консул Беларуси в штате Флорида (США), богослов, политолог:

Вы знаете, я же не первый раз еду туда. Я был и в Донецке, и в Луганске, в местах боёв и под обстрелами был, и всё это. И вот везу сейчас, хочу привезти мальчика, которому оторвало взрывом две ноги и одну руку, Колю в Америку. Призвать людей оказать помощь этим страдающим частям населения Украины. Да, все, все лишены славы Божьей, все грешны. Как апостол Павел говорил: «Все согрешили, лишены славы Божьей, нет ни одного праведного среди вас». С двух сторон.

Почему? Почему нельзя остановиться?

Потому что два народа, которые не просто смешаны… Вот в каждой семье, примерно 40% людей в Москве, когда я говорю, примерно, на глазок, 40% – украинские есть родственники, корни и так далее. В Украине то же самое. Все говорят по-русски. Ну, кто-то хочет говорить по-украински. Я свободно владею украинским языком, я вот в Раде, в парламенте выступал по-украински. Ну, хорошо. А кто-то хочет по-русски.