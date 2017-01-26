От профилактики окон до чудо-одеял: как некоторые фирмы, не преступая закон, все равно обманывают людей

Новости Беларуси. В Гродно десятки пенсионеров пытаются вернуть деньги за псевдоремонт окон, такие же попытки делают обладатели чудо-одеял по невероятно высоким ценам. Всех этих людей объединяет одно – визиты на так называемые презентации. Там клиентам, в основном пожилого возраста, рассказывали о якобы уникальных свойствах товара, обещали подарки и розыгрыши, а в итоге сами люди не без оснований считают: их разыграли.

Воспоминаниями о том дне у Тамары Качневой останутся надолго. По телефону ей предложили бесплатную оконную профилактику. В результате мастер заменил дверную ручку, за которую все же пришлось заплатить.

Наутро позвонила в другие фирмы. Выяснилось, что у них в два, а то и в три раза дешевле.

Тамара Качнева, житель Гродно:

Они, в общем: «Это еще же скидка вам хорошая». Какая скидка, если такая сумма? Откуда она вылилась?

В тот же день раздался звонок и в квартире по соседству. Суть предложения та же.

Александр Косач, житель Гродно:

Надо вызвать мастера, чтобы снял эту всю арматуру и почистил. И все, давайте составлять договор. Я подумал, что ладно уже.

Заглянув в договор, взялся за голову, но было поздно. А потом выяснилось: на уловку этих мастеров попались чуть ли не все пенсионеры в округе.

А это уже презентация одеял. Менеджеры компании рассказывают о превосходных качествах своего товара и очень тонко убеждают людей, что жизнь без этой вещи практически теряет смысл.

На нашем рынке компания работает уже более пяти лет. За эти годы, сообщают в презентации, 70 тысяч белорусов стали обладателями чудо-одеял. Средний чек покупателя – 1000 рублей. Так что такому обороту позавидует любой гипермаркет.

Поддавшись эмоциям, уже дома люди осознают: товар не стоит своих денег, да и уникальных качеств нет. Пенсионеров, желающих вернуть свои деньги, охранник фирмы повидал сотни.

Охранник:

Очень часто. Вот сейчас что-то какое-то время затишья. А до этого в декабре было, мамочки, сколько их несло.

За комментарием мы отправились в офис компании, но у руководителя не нашлось времени пообщаться с прессой. А вот специалист рассказала, что возвраты у них считаются нормой.

В офисе нас заверили: если человек приносит товар обратно, тут же возвращаются деньги. Главное – уложиться в срок – 14 дней со дня покупки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На просторах интернета сотни отзывов о фирмах, которые торгуют чудо-одеялами, фильтрами для воды, кастрюлями и ножами. Навязчивые звонки, бесконечные приглашения на презентации, обещания скидок и подарков. И, вроде, закон они не преступают, но откровенно играют на чувствах людей. А это уже другой закон – совести.