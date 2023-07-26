«От одного взяткодателя получена криптовалюта на сумму 76 тысяч рублей». Почему цифровая коррупция распространена?

Вопрос криптовалюты неслучайно всплыл в информационном пространстве. Все больше можно услышать и прочитать о мошенничестве с цифровыми знаками: наркоторговля, уклонение от уплаты налогов и даже в экстремистских преступлениях фигурирует эта виртуальная валюта. Об этом говорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Криптовалюта, если можно так сказать, успешно используется и для дачи взяток. Как это происходит, почему используется и как с этим бороться?
Владислав Ларионов, начальник отдела Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси:
Часть взяточников нового поколения тоже цифровизируется, они практикуют получение взяток в криптовалюте, при этом они считают, что это гораздо безопаснее для них, чем встреча и физическая передача денежных средств. Однако здесь мы говорим, что понятие анонимности криптовалютных транзакций можно отнести с большой долей условности. И у нас имеется опыт документирования и пресечения такой деятельности. В текущем году совместно со специализированным подразделением Следственного комитета нами пресечена деятельность такого коррупционера. К слову, только от одного взяткодателя получена криптовалюта на сумму 76 тысяч рублей.
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