«От одного взяткодателя получена криптовалюта на сумму 76 тысяч рублей». Почему цифровая коррупция распространена?

Вопрос криптовалюты неслучайно всплыл в информационном пространстве. Все больше можно услышать и прочитать о мошенничестве с цифровыми знаками: наркоторговля, уклонение от уплаты налогов и даже в экстремистских преступлениях фигурирует эта виртуальная валюта. Об этом говорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Криптовалюта, если можно так сказать, успешно используется и для дачи взяток. Как это происходит, почему используется и как с этим бороться?