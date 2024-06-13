«От молодёжи мы учимся». Рассказываем, как готовят юных журналистов в Молодечно
В каждом районе свои периодические издания и свои читатели. Программа «Центральный регион» на СТВ в Молодечно, в святая святых, как говорят работники местной газеты. Покажем, как готовят номер к выпуску от первой до последней страницы, от идеи до печати.
С особым вниманием в редакции ждут самых ярых почитателей газеты – школьников из Клуба юных журналистов. Ребята занимаются в центре творчества детей и молодежи «Молодик». И каждое посещение редакции – для них большое событие. Ведь в будущем эти стены могут стать для них родными.
Главред Молодечненской газеты: «Акцент делается на людях, на их труде» (читайте далее).
Людмила Царь, специальный корреспондент Молодечненской газеты:
Мы работаем по проекту «Их именами названы улицы город Молодечно». Проект интересный, долгосрочный. Особенно актуальный в этом году – в 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Я думаю, вам есть чем поделиться.
Я подготовила материал о Кузьме Никитиче Галицком, который был генералом армии СССР, командиром стрелковой дивизии. Участвовал в операции «Багратион», а также в освобождении Молодечно, Лиды. Я опросила свою соседку, которая живет на этой улице уже 30 лет и много интересного знает об этом человеке.
К темам ребята уже сейчас подходят со всей ответственностью, предлагают свои идеи. Работу с молодежью курирует спецкорр Молодечненской газеты Людмила Царь. Ее зона ответственности в районке – духовное развитие общества. Вот и сейчас просвещает будущих профессионалов.
Людмила Царь:
Приятно, что девочки вовлечены в тему, что показывают свой взгляд. Молодежь активная, креативная. Мы черпаем энергию от них, делимся с ними своим опытом. Надеемся, что этот проект будет продолжаться и еще много юных талантов мы встретим. Приятно было слышать о том, что многие из учащихся планируют связать свою жизнь с журналистикой. Мы с ними на равных. Не потому, что ты хочешь свое мнение навязывать – от молодежи мы учимся.
А пока что ребята собирают портфолио для поступления, участвуют в различных профессиональных конкурсах и встречаются с известными журналистами. Заряжаются энергетикой и готовятся покорять свои вершины писательского мастерства.
Подробнее в видео.