Главред Молодечненской газеты: «Акцент делается на людях, на их труде»

В каждом районе свои периодические издания и свои читатели. Программа «Центральный регион» на СТВ в Молодечно, в святая святых, как говорят работники местной газеты. Покажем, как готовят номер к выпуску от первой до последней страницы, от идеи до печати.

Ответственный момент – это сверка номера перед выпуском. Присутствует весь коллектив, который трудится над созданием газеты. Перепроверяют, чтобы заголовки не повторялись и материалы были сверстаны качественно.

Людмила Нехвядович, главный редактор Молодечненской газеты:

Утром, в 9:15 сверстанный номер мы отправили в типографию. На часах 15:30 – новый выпуск Молодечненской газеты. Мы изменили первую полосу, в феврале этого года был проведен редизайн. Мы сократили название Молодечненской газеты до МГ. Добавили слоган «Маладзечна будзе вечна».

Размещаем на первой полосе несколько фотографий. Главная новость, спортивные новости. Футбольный клуб «Молодечно» несколько игр лидировал. Мы болеем за свою команду и таким образом поддерживаем.

Когда люди видят себя в газете, особенно на первой полосе, это их вдохновляет. Спортсмены, футболисты говорят: спасибо, приятно, будем стараться не подвести.