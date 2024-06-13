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Главред Молодечненской газеты: «Акцент делается на людях, на их труде»

13 июня 2024 14:22
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В каждом районе свои периодические издания и свои читатели. Программа «Центральный регион» на СТВ в Молодечно, в святая святых, как говорят работники местной газеты. Покажем, как готовят номер к выпуску от первой до последней страницы, от идеи до печати.

Главред Молодечненской газеты: «Акцент делается на людях, на их труде»-1

Ответственный момент – это сверка номера перед выпуском. Присутствует весь коллектив, который трудится над созданием газеты. Перепроверяют, чтобы заголовки не повторялись и материалы были сверстаны качественно.

Главред Молодечненской газеты: «Акцент делается на людях, на их труде»-4

Людмила Нехвядович, главный редактор Молодечненской газеты:
Утром, в 9:15 сверстанный номер мы отправили в типографию. На часах 15:30 – новый выпуск Молодечненской газеты. Мы изменили первую полосу, в феврале этого года был проведен редизайн. Мы сократили название Молодечненской газеты до МГ. Добавили слоган «Маладзечна будзе вечна».

Размещаем на первой полосе несколько фотографий. Главная новость, спортивные новости. Футбольный клуб «Молодечно» несколько игр лидировал. Мы болеем за свою команду и таким образом поддерживаем.

Когда люди видят себя в газете, особенно на первой полосе, это их вдохновляет. Спортсмены, футболисты говорят: спасибо, приятно, будем стараться не подвести.

Главред Молодечненской газеты: «Акцент делается на людях, на их труде»-7

Для удобства в районе сделали отдельные полосы для сельских и городских жителей. Так найти информацию стало еще быстрее и проще.

«От молодежи мы учимся». Рассказываем, как готовят юных журналистов в Молодечно – подробности.

Главред Молодечненской газеты: «Акцент делается на людях, на их труде»-10

Людмила Нехвядович:
Акцент делается на людях, на их труде, достижениях. Люди – это наше богатство. Надо об их работе рассказывать.

СМИ в современном мире должны формировать информационную повестку, конечно же, воспитывать молодое поколение, рассказывать о тех традициях, которыми славится белорусская земля. В том числе Молодечненщина.

Совсем недавно мы запустили TikTok. Эти небольшие видеоролики, которые касаются Молодечненского района, благоустройства, проблемных моментов, которые устраняются, залетают и пользуются спросом. А это значит, что мы двигаемся в нужном направлении.

Подробнее смотрите в видео.

# СМИ Беларуси # общество # Юлия Минич

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