Наряды от кутюр создавали лучшие мастера Беларуси. Новая выставка кукол открылась в Минске





Татьяна Тейкина, организатор выставки:

Наша выставка родилась пять лет назад. Мы ее создавали вместе с друзьями по творчеству. У нас такое небольшое объединение по интересам кукольников, теддистов. Мы всегда ездили на выставку в Россию, в Европу. И поняли, что нашей Беларуси, нашему городу, мы из Гомеля сами, не хватает такого творческого проекта, творческой выставки. И решили, что мы ее сделаем сами. И вот наш проект родился, и теперь каждый год мы возим свою выставку по крупным городам Беларуси.