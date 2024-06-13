Наряды от кутюр создавали лучшие мастера Беларуси. Новая выставка кукол открылась в Минске

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Текстиль, дерево, фарфор и глина – материалы, из которых белорусские кукольники создают настоящие произведения искусства. Новая удивительная экспозиция в старейшей художественной галерее Минска откроет двери в мир детства.
Татьяна Тейкина, организатор выставки:
Наша выставка родилась пять лет назад. Мы ее создавали вместе с друзьями по творчеству. У нас такое небольшое объединение по интересам кукольников, теддистов. Мы всегда ездили на выставку в Россию, в Европу. И поняли, что нашей Беларуси, нашему городу, мы из Гомеля сами, не хватает такого творческого проекта, творческой выставки. И решили, что мы ее сделаем сами. И вот наш проект родился, и теперь каждый год мы возим свою выставку по крупным городам Беларуси.
Кукольные наряды от кутюр создавали лучшие мастера Беларуси. Подобных в мире точно не найти!
Кто такие плангонологи и зачем белоруске коллекция из 3000 кукол? Читайте здесь.
Татьяна Тейкина:
Наши авторы – хочу рассказать про Тамару Богданову. Она работает с фарфором. Фарфоровые шарнирные куклы. В Беларуси таких авторов один-два. Есть на что посмотреть. Работы Тамары занесены в книгу «Самые прекрасные куклы мира». То есть это мировой уровень, который мы можем показать зрителю.
Подробнее смотрите в видео.