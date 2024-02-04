От лесного хозяйства до IT-сферы. В БГТУ прошёл день открытых дверей для будущих абитуриентов

Новости Беларуси. Лесное хозяйство, IT-сфера, маркетинг, ландшафтное проектирование и строительство. Школьникам предоставили возможность познакомиться с будущей профессией – день открытых дверей прошел в Белорусском государственном технологическом университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Восемь факультетов и 34 специальности.

Здесь каждый найдет направление по душе. Ребята пообщались с руководством вуза. Им рассказали о возможностях обучения, правилах приема и вступительных экзаменах. После учащиеся могли побольше узнать о специальностях. Также здесь организовали выставку, где продемонстрированы достижения каждого факультета.

Андрей Сакович, первый проректор БГТУ:

Университет позволяет им получить знания и умения по выбранной специальности, расширить их компетенции, которые дадут им возможность конкурировать на рынке труда. Тем более что специальности в основном технического профиля, которые открывают широкие возможности для работы на ведущих предприятиях Республики Беларусь, где достойная заработная плата и хороший социальный пакет.