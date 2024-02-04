От лесного хозяйства до IT-сферы. В БГТУ прошёл день открытых дверей для будущих абитуриентов
Новости Беларуси. Лесное хозяйство, IT-сфера, маркетинг, ландшафтное проектирование и строительство. Школьникам предоставили возможность познакомиться с будущей профессией – день открытых дверей прошел в Белорусском государственном технологическом университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Восемь факультетов и 34 специальности.
Здесь каждый найдет направление по душе. Ребята пообщались с руководством вуза. Им рассказали о возможностях обучения, правилах приема и вступительных экзаменах. После учащиеся могли побольше узнать о специальностях. Также здесь организовали выставку, где продемонстрированы достижения каждого факультета.
Андрей Сакович, первый проректор БГТУ:
Университет позволяет им получить знания и умения по выбранной специальности, расширить их компетенции, которые дадут им возможность конкурировать на рынке труда. Тем более что специальности в основном технического профиля, которые открывают широкие возможности для работы на ведущих предприятиях Республики Беларусь, где достойная заработная плата и хороший социальный пакет.
28 марта в университете пройдет акция «Стань студентом БГТУ на один день». Ученики смогут почувствовать себя в роли студента – посетить лекции и мастер-классы, выполнить самостоятельно лабораторные работы, пообщаться с педагогами и старшекурсниками.