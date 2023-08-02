Кочанова: постараемся создать IT-компанию, где смогут работать люди с СДВГ или аутистическими расстройствами

Новости Беларуси. Работу по инклюзивному образованию в Гомеле следует взять за основу для развития других регионов. На это обратила внимание председатель Совета Республики Наталья Кочанова на заседании консультативного совета по вопросам социальной адаптации и интеграции детей с особенностями психофизического развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси практически 38 тысяч детей с инвалидностью, 40 % из них имеют особенности психического развития и расстройства поведения. Причем их количество за 10 лет выросло в полтора раза. Главная цель создания консультативного совета при Совете Республики – сделать так, чтобы эти люди чувствовали себя равноправными членами общества. Так, как это прописано в наших законах.

Наталья К очанова, председатель С овета Республики Н ационального собрания Б еларуси: Степень заболевания у каждого индивидуальная и разная. Но в основном, конечно, это талантливые люди. И, действительно, в наш совет входят не просто должностные лица, сюда входят люди, которые в жизни столкнулись с этой проблемой. И есть у меня один коллега, с которым мы обсуждали этот вопрос. Это ректор университета. Думаю, мы постараемся сделать так, чтобы, возможно, была создана такая IT-компания, где могли бы работать люди, которые имеют аутистические расстройства или СДВГ. Это очень важно для нас.

Дать им достойное образование и трудоустроить, а до этого обеспечить социальной поддержкой и гарантиями родителей. Позитивный тренд – количество проживающих в интернатах детей сократилось, все чаще их воспитывают в семье. Это показатель того, что в Беларуси выстраивается слаженная система по интеграции людей с инвалидностью в обществе.

В планах – расширить количество услуг дневного пребывания в специальных учреждениях и «социальной передышки» для родственников. У взрослых не должен стоять выбор: или присмотр за ребенком, или работа. Часть нагрузки с интернатов предлагают распределить на территориальные центры соцобслуживания.