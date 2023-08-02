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Вальс боевых машин, испытание огнём и бетоном. Вот как отпраздновали День ВДВ в Бресте

02 августа 2023 16:54
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Новости Беларуси. Никто кроме них! В Беларуси свой профессиональный праздник отмечают десантники и силы специальных операций. Личный состав и ветеранов службы поздравил Александр Лукашенко, подчеркнув, что сегодня элитные подразделения армии надежно защищают интересы государства, безопасность и спокойствие граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вальс боевых машин, испытание огнём и бетоном. Вот как отпраздновали День ВДВ в Бресте-1

Мобильные, быстрые и маневренные – исключительное военное мастерство и подготовку показали военнослужащие 38-й отдельной брестской десантно-штурмовой бригады. В Бресте эта воинская часть уже давно стала одним из символов города.

От первого лица – репортаж Кристины Протосовицкой.

Вальс боевых машин, испытание огнём и бетоном. Вот как отпраздновали День ВДВ в Бресте-4

Десантирование с любой высоты и при любых условиях, владение навыками рукопашного боя, виртуозное управление боевыми машинами, безграничное мужество и выносливость – перед силами специальных операций ставятся сложнейшие задачи, выполнить которые могут только «голубые береты». Им под силу закружить в вальсе не только дам, но и боевые машины БТР-82А, которые недавно поступили на вооружение.

Вальс боевых машин, испытание огнём и бетоном. Вот как отпраздновали День ВДВ в Бресте-7

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Эти боевые машины готовы в любой момент выполнить свою задачу. Но сегодня они особенно лиричны – они вальсируют. Это требует высшего мастерства от водителей. И конечно же, офицеры. Это их долг исполнить вальс.

Вальс боевых машин, испытание огнём и бетоном. Вот как отпраздновали День ВДВ в Бресте-10

Разобрать и собрать УАЗ за считаные минуты, а меньше чем за 60 секунд развернуть артиллерийскую установку, выстроить в лепестки беспилотники – этот день для крылатых пехотинцев и гостей праздника.

Вальс боевых машин, испытание огнём и бетоном. Вот как отпраздновали День ВДВ в Бресте-13

За внешним вау-эффектом для зрителей показательного выступления – высокий уровень подготовки военных на грани человеческих возможностей.

Вальс боевых машин, испытание огнём и бетоном. Вот как отпраздновали День ВДВ в Бресте-16

Позывной «Грек»:
Мы как развед-десантная рота, у нас повышенная подготовка. Мы недавно тренировались с ЧВК «Вагнер». Дали нам дельные советы и опыт именно боевой структуры. Сейчас идет усиленная подготовка нового пополнения.

Вальс боевых машин, испытание огнём и бетоном. Вот как отпраздновали День ВДВ в Бресте-19

Сегодня Главнокомандующий Александр Лукашенко ставит задачу – иметь обученную и компактную армию. Именно на это нацелена вся подготовка и обучение личного состава сил специальных операций, ведь маневренность и скорость определяет во многом успех. Подтверждение – конфликт на юге от наших границ.

Вальс боевых машин, испытание огнём и бетоном. Вот как отпраздновали День ВДВ в Бресте-22

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Мы получили, сегодня демонстрировали новые БТР-82А это новый батальонный комплект. Сейчас на нем все отрабатывается. Это только начало перевооружения. Многие вещи еще есть. Мы не можем все здесь показать, но движение вперед есть (подробнее).

Вальс боевых машин, испытание огнём и бетоном. Вот как отпраздновали День ВДВ в Бресте-25

По традиции 2 августа в родную бригаду приходят те, кто служил в разные годы, ведь, как известно, среди десантников бывших не бывает. А еще те, кто только мечтает о своем голубом берете.

Вальс боевых машин, испытание огнём и бетоном. Вот как отпраздновали День ВДВ в Бресте-28

Здорово! Очень интересно было и детям, и папе даже вспомнить былое.

Вальс боевых машин, испытание огнём и бетоном. Вот как отпраздновали День ВДВ в Бресте-31

Мы слышали, как стреляли танки, как летали вертолеты и самолеты.
Самолет выбрасывал бумажки-поздравления с Днем ВДВ.

Вальс боевых машин, испытание огнём и бетоном. Вот как отпраздновали День ВДВ в Бресте-34

В будущем я себя вижу десантником, потому что я хочу пойти по стопам своего дяди.

Свое мастерство силы специальных операций смогут продемонстрировать и на международной арене – в августе под Брестом пройдут совместные учения стран ОДКБ «Взаимодействие-2023».

Самый трогательный момент со Дня ВДВ в Бресте. Десантник сделал предложение своей девушке – подробнее здесь.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Кристина Протосовицкая # Вадим Денисенко # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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