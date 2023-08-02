Вальс боевых машин, испытание огнём и бетоном. Вот как отпраздновали День ВДВ в Бресте

Новости Беларуси. Никто кроме них! В Беларуси свой профессиональный праздник отмечают десантники и силы специальных операций. Личный состав и ветеранов службы поздравил Александр Лукашенко, подчеркнув, что сегодня элитные подразделения армии надежно защищают интересы государства, безопасность и спокойствие граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мобильные, быстрые и маневренные – исключительное военное мастерство и подготовку показали военнослужащие 38-й отдельной брестской десантно-штурмовой бригады. В Бресте эта воинская часть уже давно стала одним из символов города. От первого лица – репортаж Кристины Протосовицкой.

Десантирование с любой высоты и при любых условиях, владение навыками рукопашного боя, виртуозное управление боевыми машинами, безграничное мужество и выносливость – перед силами специальных операций ставятся сложнейшие задачи, выполнить которые могут только «голубые береты». Им под силу закружить в вальсе не только дам, но и боевые машины БТР-82А, которые недавно поступили на вооружение.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Эти боевые машины готовы в любой момент выполнить свою задачу. Но сегодня они особенно лиричны – они вальсируют. Это требует высшего мастерства от водителей. И конечно же, офицеры. Это их долг – исполнить вальс.

Разобрать и собрать УАЗ за считаные минуты, а меньше чем за 60 секунд развернуть артиллерийскую установку, выстроить в лепестки беспилотники – этот день для крылатых пехотинцев и гостей праздника.

За внешним вау-эффектом для зрителей показательного выступления – высокий уровень подготовки военных на грани человеческих возможностей.

Позывной «Грек»:

Мы как развед-десантная рота, у нас повышенная подготовка. Мы недавно тренировались с ЧВК «Вагнер». Дали нам дельные советы и опыт именно боевой структуры. Сейчас идет усиленная подготовка нового пополнения.

Сегодня Главнокомандующий Александр Лукашенко ставит задачу – иметь обученную и компактную армию. Именно на это нацелена вся подготовка и обучение личного состава сил специальных операций, ведь маневренность и скорость определяет во многом успех. Подтверждение – конфликт на юге от наших границ.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

Мы получили, сегодня демонстрировали новые БТР-82А – это новый батальонный комплект. Сейчас на нем все отрабатывается. Это только начало перевооружения. Многие вещи еще есть. Мы не можем все здесь показать, но движение вперед есть (подробнее).

По традиции 2 августа в родную бригаду приходят те, кто служил в разные годы, ведь, как известно, среди десантников бывших не бывает. А еще те, кто только мечтает о своем голубом берете.

Здорово! Очень интересно было и детям, и папе даже вспомнить былое.

– Мы слышали, как стреляли танки, как летали вертолеты и самолеты.

– Самолет выбрасывал бумажки-поздравления с Днем ВДВ.