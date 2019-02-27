От фермы будущего до скоростного 3D-принтера. Молодые учёные представили свои ноу-хау на конкурсе «100 идей для Беларуси»

Новости Беларуси. 20 инициатив в 10 номинациях. 27 февраля стали известны победители конкурса «100 идей для Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Финальный отбор прошёл в ПВТ. Всего на конкурс прислали более 2 тысяч заявок.

Ферма будущего. Так можно назвать разработку Алексея. Аспирант из Гродно презентует автономную систему контроля за фермерским хозяйством.

Такие (причем, многомиллионные проекты) уже существуют в США и Японии. В Беларуси аналогов им нет.

Алексей Зайцев, участник конкурса «100 идей для Беларуси»:

Находясь в любой точке мира, можно контролировать нашу ферму. Получать данные о температуре, влажности почвы, самому включать полив или автоматика сама будет срабатывать.

А вот Сергей из Бреста – автор скоростного 3D-принтера. Устройство собрано из подручных средств. И может выполнить, скажем, коммерческий заказ на печать в мгновение ока.

Сергей Никитин, участник конкурса «100 идей для Беларуси»:

Мы можем сделать оборудование, которое печатает на оптимальном режиме со скоростью 300 мм/сек. Можем сделать такой же принтер, но который печатает 3м/сек. Это реализуемо, все рассчитывается.

Это лишь часть из всех разработок, которые были представлены в этом году на конкурсе «100 идей для Беларуси». Проекты охватывают все сферы жизнедеятельности: от медицины да аэрокосмических технологий.

Их авторы и молодые учёные, и школьники. НАН Беларуси: «Сопоставимы с работами молодых учёных» Всего на конкурс было подано 2 тысячи заявок. Проекты прошли строгий отбор в регионах Беларуси и Минске. Из десятков разработок жюри сегодня выбрало 20. Это те идеи, в которых профессионалы увидели перспективу.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ:

Мы будем стараться эти проекты дальше сопровождать. Здесь нам помогает и ГКНТ, и Министерство образования, и другие структуры. Это и возможное участие в технопарках, в инвестуикендах, в самых разных бизнес-инкубаторах.