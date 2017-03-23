От дворника до бухгалтера. Какая работа предлагалась на ярмарке вакансий в Первомайском районе Минска

Новости Беларуси. От дворника до бухгалтера. В Первомайском районе столицы 23 марта прошла ярмарка вакансий. На мероприятии представили четыре сотни позиций, которые предложили три десятка предприятий района. В том числе в сфере здравоохранения, торговли, промышленности, ЖКХ. Каждый соискатель мог лично поговорить с работодателем.

Максим – один из посетителей ярмарки. Здесь ищет свое первое рабочее место. О зарплате бывший студент пока не думает: главное – опыт. Сходу получил приглашение на собеседование в ресторан быстрого питания.

Максим Кохович:

Для тех, кто безработный, это очень важно. Не надо сидеть в интернете искать по два часа эти вакансии. Тут пришел, все готово. Пожалуйста. Идите и устраивайтесь.

На ярмарку вакансий приглашали официально безработных. Но прийти мог любой желающий. Работодатели – прямо в фойе администрации. Здесь же на вопросы пришедших отвечают и руководители района. Задача – максимально помочь тем, кто хочет работать.