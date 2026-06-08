Безопасность детей на каникулах: МЧС призывает родителей к максимальной бдительности

Евгений Барановский, официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

То, к чему мы стремимся, это достучаться до ребенка, и родители должны нам помогать в этом плане, что жизнь, его жизнь – это самая бесценная. Потому что практика, опять же, показывает, что при пожарах, к примеру, дети могут где-то прятаться. Дети могут чувствовать, возможно, чувство вины. И здесь нужно донести это, что ребенок, в случае чьи, самое главное правило – это покинуть зону опасности. Если есть пожар, не обращать внимания на свои игрушки, не думать, что кто-то его накажет. Нужно спокойно выйти из задымленного помещения, выйти на свежий воздух, сообщить об этом взрослым и позвонить в МЧС.

В МЧС подчеркивают: еще до прибытия специалистов спасти жизнь способен автономный извещатель – он дает время на эвакуацию и первичные действия. Особенно важен такой прибор в домах, где живут дети, пожилые люди и те, кто может не заметить возгорание вовремя. Установить АПИ просто, стоит он недорого, а его роль в предотвращении трагедий – колоссальна. Летний период требует особой ответственности, и безопасность каждого начинается с внимательного отношения к собственному дому.