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Безопасность детей на каникулах: МЧС призывает родителей к максимальной бдительности

08 июня 2026 07:09
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Летний сезон – время, когда риск бытовых пожаров традиционно возрастает. В МЧС напоминают: большинство трагедий происходит из-за элементарной беспечности взрослых. Курение в постели, неисправная проводка, нарушение правил эксплуатации печей – причины, которые годами остаются неизменными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но особое беспокойство у спасателей вызывает рост возгораний по вине детской шалости с огнем. Только с начала 2026 года таких случаев уже около трех десятков.

Безопасность детей на каникулах: МЧС призывает родителей к максимальной бдительности-2

Евгений Барановский, официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
То, к чему мы стремимся, это достучаться до ребенка, и родители должны нам помогать в этом плане, что жизнь, его жизнь – это самая бесценная. Потому что практика, опять же, показывает, что при пожарах, к примеру, дети могут где-то прятаться. Дети могут чувствовать, возможно, чувство вины. И здесь нужно донести это, что ребенок, в случае чьи, самое главное правило – это покинуть зону опасности. Если есть пожар, не обращать внимания на свои игрушки, не думать, что кто-то его накажет. Нужно спокойно выйти из задымленного помещения, выйти на свежий воздух, сообщить об этом взрослым и позвонить в МЧС.

В МЧС подчеркивают: еще до прибытия специалистов спасти жизнь способен автономный извещатель – он дает время на эвакуацию и первичные действия. Особенно важен такой прибор в домах, где живут дети, пожилые люди и те, кто может не заметить возгорание вовремя. Установить АПИ просто, стоит он недорого, а его роль в предотвращении трагедий – колоссальна. Летний период требует особой ответственности, и безопасность каждого начинается с внимательного отношения к собственному дому.

# Евгений Барановский # МЧС Беларуси

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