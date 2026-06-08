В Горанях продолжаются международные соревнования «Ни шагу назад»

Отработать действия в засадах, штурмах и тактических эпизодах. В Горанях участники международных соревнований «Ни шагу назад» прошли один из самых напряженных этапов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По легенде, группа на бронеавтомобиле попадала в огневую и минно-взрывную засаду. Бойцам предстояло выбраться из нее без потерь, эвакуировать условных раненых и нейтрализовать противника. Важными оказались каждая секунда и абсолютная слаженность действий.

На базе ОМОНа столичного ГУВД команды штурмовали условные квартиры, где укрывались вооруженные преступники. Упражнение требовало точности, скорости и умения работать в тесных помещениях – от первого номера до группы прикрытия. Успех обоих эпизодов зависел от сплоченности и профессионализма каждого участника – именно это и оценивают судьи международного турнира. Параллельно делегация Объединенных Арабских Эмиратов посетила учебный центр внутренних войск МВД. Гости ознакомились с материально-технической базой, тренировочными комплексами и принципами подготовки белорусских спецподразделений. Испытания продолжаются, новые этапы требуют максимальной концентрации и выучки.