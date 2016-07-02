От Бобруйска до Жлобина теперь можно ехать со скоростью 120 км/ч

Новости Беларуси. Из Минска в Гомель за 2,5 часа, теперь и на автомобиле. Накануне Дня Независимости трасса М5 на всём протяжении официально стала скоростной автомагистралью.

Напоминаем, что не так давно два крупнейших города страны связало электрифицированное движение поездов. А сейчас с показателем на спидометре 120 километров в час можно ездить и на авто. Последний реконструированный участок дороги от Бобруйска до Жлобина (протяжённостью 80 километров) введён в строй на два месяца раньше запланированного.

На всем протяжении трасса теперь соответствует параметрам первой технической категории.

Александр Добриян, СТВ:

5 транспортных развязок, 5 мостов, 4 площадки для отдыха и почти миллион тонн асфальтобетона. К завершающему этапу реконструкции трассы М5 приступили в 2014-ом, а завершили почти на 2 месяца раньше запланированного.

80-километровый отрезок дороги связывает Бобруйск и Жлобин. Теперь и здесь официально разрешённая максимально скорость для легковых автомобилей 120 километров в час.

Таким образом, чисто теоретически, из Гомеля в Минск, не нарушая правил дорожного движения, можно добраться всего за 2,5 часа.

Водители:

Можно побыстрее добраться из одного населённого пункта во второй. Ровненько всё: ни ямочек, ни горочек.

Дорога хорошая, скоростная. И столица ближе стала, и города ближе стали, и кому-то на дачу, в деревню, теперь недалеко.

Качественная инфраструктура – это кровеносная система экономики. В Беларуси это отлично понимают на самом высоком уровне. Средства на модернизацию трассы нашлись даже в непростых экономических условиях.

Для строительства белорусских дорог привлекли недорогие китайские кредиты.

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:

Эта дорога – визитка Беларуси и визитка нашего китайско-белорусского делового сотрудничества.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Это имидж страны, это визитная карточка страны, это, прежде всего, экономика. Чтобы построить такие дороги, нужно вкладывать деньги. И мы вкладываем. Пусть это кредиты, и кредиты надо отдавать. У нас не было прецедента, чтобы мы не вернули кредиты. Беларусь всегда выступает очень ответственным заёмщиком: и в этом, и в прошлом году мы выполнили все свои кредитные обязательства.

Автомобильная дорога М5 сегодня не просто отвечает европейским стандартам скоростных автомагистралей. Она часть трансъевропейского транспортного коридора.

Так что белорусские затраты на инфраструктуру – это ещё и вклад в развитие общеевропейской транспортной системы.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Это дорога, входящая в трансъевропейскую сеть. Фактически, мы соединяем страны, которые находятся на побережье Балтийского моря, с государствами в регионе Каспийского и Чёрного морей.

Работа по усовершенствованию транспортной инфраструктуры в Беларуси активно продолжаются. В 2018-ом планируется завершить реконструкцию трассы Минск-Гродно, а к 2020 современный облик приобретёт и главная магистраль Полесья М10, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.