Александр Лукашенко: «В сложные времена нам надо встряхнуться, гордиться тем, что мы создали, и совершенствовать

День Независимости отметит Беларусь 3 июля. Но уже в пятницу был дан старт официальным мероприятиям. На торжественном собрании во Дворце Республики выступил Президент Лукашенко. Речь главы государства была насыщена важнейшими для страны и мира темами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Четверть века мы живем в независимом государстве. Этот путь был для Беларуси во многом неизведанным и потому чрезвычайно трудным. Но мы прошли его, прошли с достоинством. В самые тяжелые моменты нас вдохновляли славные свершения наших предков. Особенно подвиг отцов и дедов, защитивших родную землю от нацизма. К сожалению, история суверенной Беларуси также началась в условиях геополитической трагедии – разрушения СССР, обвала экономики и деградации всех сфер жизнедеятельности общества. Мы не стали все рушить и громить до основания, избрав эволюционный путь развития. Уже в 2001 году мы достигли доперестроечного уровня промышленного производства, а к сегодняшнему дню превысили его более чем вдвое. Мы не допустили разграбления промышленности под видом приватизации, сохранив рабочие места и квалифицированные кадры.

Еще одно отступление. Оно касается наших «свядомых», как мы их сегодня называем. Они все время «енчат» о том, что вложили миллиарды долларов – а вложили немало, 50 миллиардов, если не больше, в сельское хозяйство за период только моего президентства. И более 45 миллиардов – в промышленность. Представляете? Наша республика, которая восстанавливалась после распада Союза, почти 100 миллиардов долларов только в эти сферы вложила. И все плачут: не туда направили. Вы же помните эти талоны, когда люди дрались в очередях за кусок колбасы, за кусок хлеба. Я себе не мог позволить, как деревенский человек, чтобы мои люди, которые избрали меня Президентом, стояли вечно в этих очередях. Мы сегодня на миллиарды долларов продаем сельхозпродукции за пределы. Мы же все с вами из этого села. Кто во втором, кто в третьем поколении. Мы создали 1500 агрогородков, где будут жить люди, где будут жить дети крестьян. Там же 30 с лишним процентов нашего населения. И молодежь уже гордится, что они живут в агрогородке.

Мы создали задел для развития новых наукоемких отраслей, в том числе авиакосмической, биотехнологической, запускаем собственные спутники, успешно реализуем крупнейший проект – строительство Белорусской АЭС. Может быть, не в эту минуту, но когда еще придется, может быть, в таком составе нам встретиться, тем не менее, отвлекаясь, скажу. Если кто-то думает, что государство и дальше, взвалив все 10 млн человек плюс 2 с лишним миллиона гостей, пересекающих нашу страну, 12 млн, мы будем так и дальше тащить на плечах, скажу вам прямо: этого не будет. Этого не будет даже тогда, когда государство все это сможет сделать. Этого не нужно делать, потому что государство должно выполнять свои функции. А каждый из нас, вы, должны выполнять функции свои. Если я говорю о здоровье, к примеру, это не значит, что всех и вся надо нянчить на руках, дай Бог, чтобы он не обжегся на горячем молоке или воде, а потом всех лечить и считать койко-место, как это было в свое время. Вы должны понимать, что образование, культура и здравоохранение – это больше половины нашего бюджета. Это огромные средства, которые мы туда инвестируем.

А все ли мы сделали, вы, наш белорусский народ, чтобы защитить самого себя и сохранить свое здоровье? Вы знаете, я в последнее время удивляюсь, я очень много-много говорю о здоровье, о том, чтобы вы хотя бы двигались, как-то передвигались, пешком ходили. У нас же не проткнуться, в Минске пробки из-за огромного наплыва автомобилей. Сегодня «бедные» белорусы имеют в семье уже по 3-5 автомобилей. И мы забыли, что надо просто любому мужику пару часов в день нагрузиться, чтобы быть мужиком. Ладно, женщины на кухне горбатятся, им хватает. И скажите: мы это все делаем, чтобы быть здоровыми? Нет. А сколько мы выпиваем на душу населения, вместе с детьми если посчитать? Ну, ладно, выпиваем. Кому-то, может, на пользу. А сколько мы курим, сколько мы дымим и коптим? Ровно столько, сколько портят воздух автомобили. А посмотрите, что мы едим и сколько мы едим? Ладно, едим, ешьте на здоровье. А сколько мы на свалку выбрасываем продуктов. Разве это допустимо? За всем этим труд стоит. Неужели, многие из вас это по фильмам видели, многие пережили, а я о войне говорю, когда крошки хлеба, оставшиеся на столе, сметали руками в пригоршни и ели. Это не потому даже порой и после войны долго было, даже в мои времена. Это потому что люди (не потому, что вообще нечего было есть), они ценили труд. Они понимали, что хлеб – это святое. А что происходит сегодня? А как наши дети к этому относятся? Так вот, вы подумайте, все ли мы сделали лично для того, чтобы сохранить свое здоровье.

Мы построили огромное количество велодорожек. Я же не для себя их строил. Я найду, где на велосипеде прокатиться. Это же для вас построено. Через труды, трудности, сложности мы начинаем возрождать наш мотовелозавод. Я поставил задачу, чтобы у каждого белоруса была возможность купить нормальный велосипед. Некоторые купили, и где эти велосипеды? Если нужно, чтобы я впереди 10 миллионов проехал от Минска до Бреста и обратно, я готов, если вы после этого будете заботиться о своем здоровье.

В сложные, трудные времена нам надо встряхнуться, нам надо гордиться всем тем, что мы создали и постоянно совершенствовать, спрашивать с Президента имеете право только вы. Потому что вы меня избираете, больше никто. Но прежде, чем спрашивать с меня или с органов власти, на себя посмотрите и ответьте на вопрос, все ли вы сделали для того, чтобы сохранить этот клочок земли хотя бы в том состоянии, в котором он находится сейчас. Чтобы не отдать на поругание кому-то этот клочок земли, на котором будут жить наши дети. Чтобы этот клочок земли был всегда суверенным и независимым.

Я хочу подчеркнуть, чтобы вы знали. Только за время моего президентства мы трижды перестраивали наши Вооруженные Силы. Мы видели, в какой форме происходит сегодня война. Для того, чтобы нанести врагу невосполнимый ущерб, не дай Бог что-то случится, для того, чтобы никто не смог косо смотреть на нашу страну, нужно было новое оружие – ракетное оружие. И вы знаете: мы его изобрели, мы не делали из этого секрет. Более того, когда мне доложили о том, что это оружие создано всего за полтора года, не имея практически никакой базы и на это денежных средств (я не буду говорить, как это было, придет время – расскажем), мне доложили, что на полигонах в пустыне мы испытали ракету. Тогда я военных построил и сказал: «Вот когда вы ее испытаете в Беларуси, на наших полигонах, тогда я буду считать, что зада выполнена». Но они молодцы. В густонаселенной местности вывели ракету в стратосферу и в полутора метрах от цели ее опустили. Значит, умеют, могут. Некоторые государства в очереди стоят, чтобы мы произвели и для них. Это незапрещенное оружие. Я это говорю о том, что мы не думаем, что завтра начнется война. Это очень сильный аргумент сдерживания. Та страна, которая имеет ракетные производства и свою собственную ракету, вряд ли подвергнется нападению, потому что ответ будет неминуем. Вот для чего я это говорю. Это очень важный момент в обеспечении безопасности и независимости нашего государства.