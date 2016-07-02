Древние обереги снова в тренде: 2 июля в Минске прошёл арт-парад «Под флагом в вышиванках»

Новости Беларуси. Тысячи белорусов 2 июля отметили День вышиванки. Стилизованный арт-парад, дефиле моделей в костюмах с национальным узором, рыцарские турниры, город мастеров и боди-арт-салон. Всего несколько десятков мероприятий.

В канун Дня Независимости в стране отмечают День вышиванки. Кульминацией праздника стал арт-парад «Под флагом в вышиванках». Творческое шествие собрало представителей талантливой и одаренной молодежи со всех регионов страны, участников творческих и фольклорных коллективов. Многие из них одели рубашки с национальными орнаментам. Это неслучайно. Издавна эти древние узоры на ткани считались символом-оберегом белорусов. И в наши дни такая одежда не только не потеряла своей популярности, но и стала по-настоящему народным трендом. Все гости праздника также смогли получить в подарок ленты с вышивкой. Кроме того, на празднике до вечера будут работать площадки с презентациями народных ремесел от всех областей. Здесь же можно найти и эксклюзивные рубашки с национальным орнаментом. Предусмотрена и яркая концертная программа, показ моделей одежды с элементами вышивки и молодежная дискотека в стиле фольк.

Валентина Михайловна:

Гэта – сарочка, якую мама вышывала для таты на вяселле. 1953 год.

В семье Валентины Михайловны секреты самобытной вышивки передают от поколения к поколению. Ловкие стежки, и из-под ее иголки выходит замысловатый узор. Например, звезда – символ силы и урожая. Каждый элемент орнамента на одежде неслучаен и наделен своей историей и особым смыслом.

Валентина Михайловна:

Любы ромбик, любы квадрацік – гэта ужо звязана з жытнёвым засеяным полем, а гэта значыць – дабрабыт.

А это уже представительница современного поколения, Анна Виленцевич. Вышивка всегда присутствует на праздничных нарядах девушки. И к ним она относится с особым трепетом и надевает только по особым случаям.

Анна Виленцевич:

На мне платье ручной работы, которое я надеваю на белорусские национальные праздники, такие как День Независимости, Купалье. Для меня это как связь поколений. То есть вышиванка на мне – это связь с моим родом, это моя история.

И сегодня как раз такой случай. Праздник вышиванки объединил тех, кто любит и ценит свою историю. Возле Дворца спорта можно увидеть воочию, как создают те самые орнаменты, а так же тех, кто с удовольствием носит одежду с символами Синеокой. Вышимайки с принтом в виде белорусского орнамента, рубашки и платья со старинными узорами и сегодня на пике популярности. Их повсеместно носят не только современные юноши и девушки в Беларуси, но и известные люди со всей планеты. Среди обладателей белорусских вышиванок Жерар Депардье, Владимир Путин и даже Президент Эквадора.

Ольга Власовец, СТВ:

Кульминацией праздника стал арт-парад под флагом в белорусской вышиванке. Он собрал свыше тысячи молодых людей в рубашках с национальным колоритом.

По проспекту Победителей прошли те, кем гордится Беларусь – талантливые парни и девушки, творческие коллективы, участницы конкурсов красоты, рыцари. Некоторые даже приехали на парад на ретромобилях. И все как один гордо дефилировали в вышиванках.

Участники парада:

Для нас это особый символ, символ наших традиций. Символ сплочения всех белорусов – наш орнамент!

Это значит – поддержать нашу белорусскую культуру.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Тое, што сёння моладзь адраджае гэую вышыванку ў якасці свята, на мой погляд, мае вялікую будучыню.

Сегодня, можно сказать, положено начало доброй традиции отмечать День вышиванки в канун Дня Независимости. И, возможно, нить, которой вышит орнамент на платье или рубашке, станет той нитью, которая сохранит связь поколений белорусов на долгие столетия, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.