Как белорусы встретили деноминацию: обзор соцсетей

Новости Беларуси. Белорусы делятся фотографиями новых денег. Снимки новых рублей и монет заполнили соцсети. Пользователи делятся друг с другом советами, как не запутаться и где приобрести кошельки с отсеком для мелочи. Многие сетуют, что уже не придется держать в руках миллионы.

Кто-то выкладывает фотографии, на которых изображены чеки из магазинов с итоговой суммой 200, 446 тысяч, 1 миллион 36 тысяч рублей. Судя по тому, что значится в чеках пользователей соцсетей, за день до деноминации покупали мороженое, питьевую воду, парфюмерные средства. Пишут, что квитки сохранят на память.

Фото. Шеф-редактор журнала «Город женщин», запись в Facebook

Денежный переход накануне обсуждали в общественном транспорте и на остановках, в магазинах, очередях на рынках и просто на улице.

Четыре привычных ноля постепенно уходят в прошлое.

В течение полугода в параллельном обращении будут находиться и купюры образца 2000-ого года. Однако с 1 июля в руки белорусов все чаще будут попадать 7 номиналов новых банкнот и 8 разновидностей монет. Напомним, в истории суверенной Беларуси это уже третья и самая крупная деноминация.

Билетный кассир ГП «Минсктранс»: «Первый покупатель был у меня парень, причём пришёл так обидчиво: «Ой, у меня 50 копеек, может, возьмёте?» Я с таким удовольствием взяла, что у него засияли глазки». Здесь подробнее.