От благоустройства парков и мемориальных комплексов до высадки деревьев: как прошёл субботник во всех регионах Беларуси?
Новости Беларуси. Высадкой деревьев, благоустройством парков и скверов, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы белорусы занимались сегодня по всей стране.
Свой вклад в общее дело вносили, как говорится, от мала до велика.
Потрудились на славу и сотрудники нашего телеканала.
Брестская крепость – будоражит воображение маленького Святослава. 3-летний малыш ещё с вечера уговаривал маму взять его с собой на субботник. И оказался незаменимым работником. Помогал изо всех сил – аккуратно складывал прошлогодние листья.
Святослав Пакало, житель Бреста:
Я пришел сюда маме помогать, листья загребать, и пришел сюда еще смотреть Брестскую Крепость.
Екатерина Пакало, житель Бреста:
Для нас это патриотическое место.
И поэтому мы со всем сердцем и душой проводим здесь уборку территории.
А вот главврач могилевского областного онкодиспансера решил взять бразды руководства субботником в свои руки. Новый операционный блок должен заработать уже в 2017 году. Антон Лысов переживает за каждый сантиметр работы. Ведь больница – важный для региона объект.
Антон Лысов, главный врач Могилёвского областного онкологического диспансера:
Сегодня же погода не даст засидеться и застояться. Поэтому надо шевелиться.
Дождь не стал помехой в Гомельской области –
на уборку вышли почти 450 тысяч человек.
Работа кипела на уникальном памятнике археологии – так называемой «Шведской горе». Гомельчанин Николай Лысенко к уборке подошёл бережно, ведь под ногами – 2 тысячи лет истории.
С энтузиазмом к субботнику приступили и в Гродненской области.
Галина Буро, СТВ:
Сегодня даже у журналистов в руках вместо привычного микрофона – более лаконичный девайс – мастерок. Поменять на один день профессию – это интересно для себя и полезно для общества. Такая возможность предоставляется только в день субботника.
Весенняя пора – начало масштабных работ в безвизовой зоне страны. Дворцово-парковый ансамбль «Святск» уже через пару лет здесь станет центром туризма.
Анатолий Пархута, заслуженный архитектор Республики Беларусь:
Мы находимся в колонном зале, который соединяется с бальным залом. И подлежит полностью воссозданию интерьерная его часть.
Анатолий Пархута – заслуженный архитектор Беларуси – внимательно следит, чтобы роскошный дворец 18 века расцвёл и в 21. Каждое действие сверяет по чертежам – все каноны Венецианской хартии должны быть соблюдены. Говорит,
ради этого памятника архитектуры стоит поработать и в выходной.
Анатолий Пархута:
Люди приобщаются. Своими руками, своими эмоциями к воссозданию вот этого исторического наследия. Это гораздо важнее, чем то, что они заработают.
Кипела работа и за 230 километров – в Бресте – на строительстве Западного обхода. Вторая очередь путепровода, который распределит транспортные потоки и разгрузит улицы – ключевой объект к 1000-летию города.
Сегодня даже губернатор сменил официальный костюм на рабочую одежду и показал, как надо вязать арматуру.
Анатолий Лис, председатель Брестского облисполкома:
Этот объект значимый не только для города Бреста, но и для всей страны. Будет очень удобно гражданам, которые пересекают нашу границу в разных направлениях, не пересекая центральную часть Бреста.
300 деревьев в память о героях – в Витебске уже который год сквер в честь 70-летия Победы растёт и в ширь, и в высоту. А сегодня уже и дорожки, и скамейки, и молодые деревья.
А ведь все начиналось с нескольких саженцев, которые высадили здесь несколько лет назад витебчане таким же субботним утром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.