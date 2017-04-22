От благоустройства парков и мемориальных комплексов до высадки деревьев: как прошёл субботник во всех регионах Беларуси?

Брестская крепость – будоражит воображение маленького Святослава. 3-летний малыш ещё с вечера уговаривал маму взять его с собой на субботник. И оказался незаменимым работником. Помогал изо всех сил – аккуратно складывал прошлогодние листья.

Свой вклад в общее дело вносили, как говорится, от мала до велика.

Новости Беларуси. Высадкой деревьев, благоустройством парков и скверов, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы белорусы занимались сегодня по всей стране.

Святослав Пакало, житель Бреста: Я пришел сюда маме помогать, листья загребать, и пришел сюда еще смотреть Брестскую Крепость.

Екатерина Пакало, житель Бреста:

Для нас это патриотическое место.

И поэтому мы со всем сердцем и душой проводим здесь уборку территории.

А вот главврач могилевского областного онкодиспансера решил взять бразды руководства субботником в свои руки. Новый операционный блок должен заработать уже в 2017 году. Антон Лысов переживает за каждый сантиметр работы. Ведь больница – важный для региона объект.

Антон Лысов, главный врач Могилёвского областного онкологического диспансера:

Сегодня же погода не даст засидеться и застояться. Поэтому надо шевелиться.

Дождь не стал помехой в Гомельской области –

на уборку вышли почти 450 тысяч человек.

Работа кипела на уникальном памятнике археологии – так называемой «Шведской горе». Гомельчанин Николай Лысенко к уборке подошёл бережно, ведь под ногами – 2 тысячи лет истории.

С энтузиазмом к субботнику приступили и в Гродненской области.

Галина Буро, СТВ:

Сегодня даже у журналистов в руках вместо привычного микрофона – более лаконичный девайс – мастерок. Поменять на один день профессию – это интересно для себя и полезно для общества. Такая возможность предоставляется только в день субботника.