Белорусы завоевали 9 медалей на чемпионате «Профессионалы» в Нижнем Новгороде – участники поделились эмоциями

На чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы» в Нижнем Новгороде белорусская команда завоевала 9 медалей. Одна из них – высшая проба – золото в компетенции «Программные решения для бизнеса». Завоевали его наши сегодняшние гости.

Сергей Кухта, старший преподаватель кафедры математики и компьютерной безопасности Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой:

Этот чемпионат в России проходит ежегодно. Это уже четвертый чемпионат. Он организован в несколько этапов, начиная с этапа учебных заведений, потом в России проводятся региональные этапы, затем проводится итоговый межрегиональный этап, мы попали в финальные этапы.

В финальный этап выходят по различным компетенциям лучшие представители учебных заведений среднего профессионального образования, высшего образования, а также молодые специалисты IT-индустрии. Порядка 200 компетенций. В финале в Нижнем Новгороде проводились заключительные соревнования только по 12 компетенциям креативного профиля и IT-индустрии. Порядка 200 конкурсантов из различных регионов России выступили. 19 стран были представлены на этом конкурсе. Беларусь ежегодно принимает участие, это может проходить в различных компетенциях, в тех компетенциях, по которым нас приглашают российские партнеры.