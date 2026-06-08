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Белорусы завоевали 9 медалей на чемпионате «Профессионалы» в Нижнем Новгороде – участники поделились эмоциями

08 июня 2026 12:02
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На чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы» в Нижнем Новгороде белорусская команда завоевала 9 медалей. Одна из них – высшая проба – золото в компетенции «Программные решения для бизнеса». Завоевали его наши сегодняшние гости.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей Кухта, старший преподаватель кафедры математики и компьютерной безопасности Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой и Федор Цыбульский, студент факультета компьютерных наук и электроники Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой.

Белорусы завоевали 9 медалей на чемпионате «Профессионалы» в Нижнем Новгороде – участники поделились эмоциями-2

Сергей Кухта, старший преподаватель кафедры математики и компьютерной безопасности Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой:
Этот чемпионат в России проходит ежегодно. Это уже четвертый чемпионат. Он организован в несколько этапов, начиная с этапа учебных заведений, потом в России проводятся региональные этапы, затем проводится итоговый межрегиональный этап, мы попали в финальные этапы. 

В финальный этап выходят по различным компетенциям лучшие представители учебных заведений среднего профессионального образования, высшего образования, а также молодые специалисты IT-индустрии. Порядка 200 компетенций. В финале в Нижнем Новгороде проводились заключительные соревнования только по 12 компетенциям креативного профиля и IT-индустрии. Порядка 200 конкурсантов из различных регионов России выступили. 19 стран были представлены на этом конкурсе. Беларусь ежегодно принимает участие, это может проходить в различных компетенциях, в тех компетенциях, по которым нас приглашают российские партнеры. 

Подробности в видео.

# Профессии # Конкурс

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