От ансамбля им. Моисеева до Шуры! Лучшие коллективы и артисты России выступят на «Славянском базаре»

До открытия юбилейного, 35-го «Славянского базара в Витебске» остается меньше недели. Обратный отсчет запущен, а сам город уже засиял праздничной иллюминацией. Фестиваль традиционно доказывает статус главного созидательного моста – через искусство к миру и взаимопониманию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом сезоне творческие встречи бьют рекорды по масштабу. Из Москвы в Витебск отправляется огромный звездный десант. На сцене Летнего амфитеатра выступят легендарный ансамбль имени Игоря Моисеева и труппа театра Ермоловой, а свои хиты подарят Денис Майданов и Шура. С творческими подробностями из Москвы – наш собственный корреспондент в России Ольга Наумова.

Город на Западной Двине запустил обратный отсчет до главного летнего фестиваля. Вот-вот здесь поднимут васильковый флаг и зазвучат позывные «Славянского базара». В юбилей форум искусств – еще масштабнее и красочнее. Приглашение выступить приняли лучшие творческие коллективы из России. От легендарного «Яблочка» до сицилианской тарантеллы – в репертуаре легендарного балета Имение Игоря Моисеева десятки танцев из разных культур. Этот ансамбль ездит с гастролями по всему миру и вот наконец в июле представит свой номер на сцене «Славянского базара». Здесь знакомы с белорусскими народными плясками – «бульба», «юрочка». Но специально к фестивалю вернули в программу «лявониху».

Александр Тихонов, художественный руководитель – директор государственного академического ансамбля народного танца имени И. Моисеева:

Танец очень динамичный, танец очень интересный. Он всегда вызывает улыбку на лице, потому что там такая радостная музыка. И национально характерные движения белорусского танца, конечно, отличаются. Там очень сильный плие, очень нужно делать все четко, остро, но и при этом, конечно же, передавать характер народа. Для нас это огромная честь и огромная радость вновь приехать и не только представить хореографию Игоря Моисеева, но и погрузиться в ту атмосферу, атмосферу праздника вот этого «Славянского базара».

«Славянский базар» начинал свою историю как конкурс песни. Только на волне популярности форум расширил творческие горизонты. В программе – переплетение искусств. Витебская публика уже полюбила театральные дни. Чтобы принять участие в культурном празднике, отложили отпуск артисты московского театра Ермоловой.

Сергей Кузоятов, директор Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой:

Во-первых, это возможность заявить о себе на международной арене. Плюс к этому представить наше творчество, наши спектакли публике, которая, скорее всего, никогда не доберется до нашего театра. А если и доберется, то точно не все. Ну, наверное, это самое главное. Мы надеемся, что нам удастся пообщаться не только с организаторами фестиваля, но также и с другими коллегами, которые приедут из других регионов и Беларуси, и России, и других стран. Самая волнительная премьера на сцене в Витебске – «100 лет предлагаемых обстоятельств». В спектакле режиссеры постарались уместить в представлении разные эпохи и рассказать о людях, которые писали эту культурную историю.

Наталия Гаранина, актриса театра и кино, режиссер спектакля «100 лет предлагаемых обстоятельств»:

Мы везем премьеру к вам, поэтому ваш 35-й и наш 100-й – это такой юбилей к юбилею, премьера к премьере. Символично очень, что в 1992 году создан «Славянский базар» на пике вот этого, и он сегодня существует. И то, что у вас проходит, мне нравятся и песни, и танцы, и драматическое искусство. Вот наше направление, к чему мы идем, – это то, чтобы мы оставили для будущего поколения, чтобы дети наши впитывали то, что мы лучшее принесли.