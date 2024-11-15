Акция «Марафон единства» пройдёт в Бобруйске 15 и 16 ноября

Праздник, на котором можно проникнуться духом единства и почувствовать палитру талантов белорусской земли. 15 ноября его встретит Бобруйск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это пятый город на карте Беларуси, где проводится акция «Марафон единства». О ее старте объявил Президент 17 сентября на торжественном мероприятии ко Дню народного единства в «Минск-Арене». Сегодня и в субботу, 16 ноября, Бобруйск станет местом притяжения креативных идей, творчества и задора.

В пятницу в местной школе искусств пройдет мастер-класс от виртуозов Президентского оркестра, а для учащихся колледжей – «НЕскучная НЕлекция». Настоящим бобруйским эксклюзивом станет концерт в цеху. На площадке завода крупнопанельного домостроения состоится зарождение проекта «Разам працуем, разам спяваем».