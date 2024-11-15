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Из-за плохой погоды ГАИ усилила контроль на дорогах

15 ноября 2024 06:19
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Ночью с 14 на 15 ноября во многих регионах Беларуси выпал снег. Компанию ему составляют гололед и гололедица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за плохой погоды ГАИ усилила контроль на дорогах-2

Из-за плохой погоды ГАИ усилила контроль на дорогах. Водители уже должны придерживаться зимнего (сдержанного) стиля вождения. Выбирать безопасную скорость, держать дистанцию с учетом состояния дорожного покрытия, воздерживаться от резких маневров.

# ГАИ

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