Ночью с 14 на 15 ноября во многих регионах Беларуси выпал снег. Компанию ему составляют гололед и гололедица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ночью с 14 на 15 ноября во многих регионах Беларуси выпал снег. Компанию ему составляют гололед и гололедица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за плохой погоды ГАИ усилила контроль на дорогах. Водители уже должны придерживаться зимнего (сдержанного) стиля вождения. Выбирать безопасную скорость, держать дистанцию с учетом состояния дорожного покрытия, воздерживаться от резких маневров.