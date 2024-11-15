Из-за плохой погоды ГАИ усилила контроль на дорогах

Пелевин: ни каплей, ни единой мыслью не пожалел, что я стал со своим народом, со своей страной, со своей армией

Но даже если вдруг случится так, что мы все погибнем под обломками этого рухнувшего мира, я все равно жалеть ни капли не буду.