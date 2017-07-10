Прямой эфир

От 60 до 150 рублей на ребенка: в Минске открылись школьные базары

10 июля 2017 20:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Наш дежурный по городу узнал, кто воспользовался последним шансом сдать централизованное тестирование, увидел, как волонтеры из педуниверситета заполняют детский досуг, и открыл сезон школьных базаров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Григорий Азаренок:
За знаниями с обновками. В столице открылись школьные базары. Как видим, современному первокласснику нужно почти 30 различных товаров, и все они есть в продаже.

Школьные базары развернулись практически во всех крупных торговых точках.

А необходимую канцелярию – дневники и тетрадки – продают даже в киосках. В сезоне-2017 дизайнеры разработали более 700 моделей деловой формы. В среднем на одного ребенка уйдет от 60 до 150 рублей.

От 60 до 150 рублей на ребенка: в Минске открылись школьные базары-1

Ирина Зинкевич, заведующая сектором швейных товаров универмага:
К этому школьному сезону у нас появилась новинка для мальчиков. К традиционному классическому пиджаку, который всегда у нас был представлен в продаже, добавился пиджак из трикотажного полотна.

Анна Рубахова:
 Неплохой выбор здесь, конечно, большой, все в основном нравится. По цене приемлемо.

От 60 до 150 рублей на ребенка: в Минске открылись школьные базары-4

Анастасия Рубахова:
Эта вот блузочка очень понравилась.

Об остальных новостях Минска за 10 июля в видеоинформации.

# общество # Фотофакт # Детская одежда # Григорий Азарёнок # Ирина Зинкевич # Анна Рубахова # Анастасия Рубахова

Другие новости рубрики

Все новости
Уже по 3,50 предлагали, но мы еще не отдаем: в Беларуси начался сезон черники
10 июля 2017 18:57

Уже по 3,50 предлагали, но мы еще не отдаем: в Беларуси начался сезон черники

Более 300 абитуриентов получили 100 баллов, 33 не сдали: в Беларуси закончилось ЦТ
10 июля 2017 18:55

Более 300 абитуриентов получили 100 баллов, 33 не сдали: в Беларуси закончилось ЦТ

Как аист возвращается в свое гнездо, так и Климук возвращается в свою деревню: легендарному белорусскому космонавту 75
10 июля 2017 18:52

Как аист возвращается в свое гнездо, так и Климук возвращается в свою деревню: легендарному белорусскому космонавту 75