Уже по 3,50 предлагали, но мы еще не отдаем: в Беларуси начался сезон черники

Новости Беларуси. В Беларуси стартовал сезон «тихой охоты». Несмотря на прохладную весну, ученые прогнозируют щедрый урожай белых грибов и подосиновиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А вот черники в лесу в 2017 году, чем в предыдущем сезоне. Как это скажется на ценах? Петр Бутрим, СТВ:

Сезон сбора черники в самом разгаре. Заметно это по большей части на юге Беларуси. Здесь, в Малоритском районе, по-настоящему ягодных мест больше всего. Найти вкусную поляну не составит труда даже неискушенному ягоднику. И хотя урожай в 2016 году не такой щедрый, как прошлым летом, за полезной лесной ягодой люди все же выбираются. Например, Анатолий Черник обязан ей не только фамилией, но и не лишней к пенсии копейке.

Анатолий Черник, житель Малориты:

Ну, так, немного набираем по ведерку, литров по пять. И то добре, подспорье в хозяйстве. Знает ягодные места даже в не самый ягодный год и его землячка Виктория Головчик. В лесу будущий экономист находит свою выгоду, а поэтому на каникулах вместе с младшей сестрой наведывается туда трижды в неделю.

Виктория Головчик, жительница Малориты:

С двенадцати до шести или семи, когда как, набираю примерно 10-13 литров. Не дремлет в середине лета и заготовитель. В 2016 году местное райпо отгрузило в одну только Самарскую область около 40 тонн черной ягоды. Всего же было заготовлено вдвое больше.

Алена Чурбанова, начальник сектора заготовок Малоритского райпо:

У нас есть заготовители – 15 человек. Массовая заготовка еще не сильно началась, все впереди. А на этом предприятии полезную чернику добавляют в каждую пятую баночку детского питания, обеспечивая больше половины нашего рынка, а так же отправляя в Россию, Казахстан, Туркменистан и Эстонию.

Людмила Возносименко, заместитель директора Малоритского консервного овощесушильного комбината:

Пюре черничное, пюре из черники со сливками молочными, нектар черничный, яблоко-черника. Это очень вкусный для деток ассортимент, поднимает иммунитет. Для глазок очень хорошо. Если здесь чернику принимают по три рубля, то на рынке цена значительно выше. После погодных аномалий собирать ягоду не так-то просто, поэтому и расстаются с ней неохотно.