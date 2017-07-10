Более 300 абитуриентов получили 100 баллов, 33 не сдали: в Беларуси закончилось ЦТ

Новости Беларуси. Централизованное тестирование в Беларуси 10 июля подошло к концу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В последний, резервный день абитуриенты проходили испытания по 10 предметам. Всего в 2017 году на ЦТ зарегистрировались более 90 тысяч человек. Не смогли его сдать 33 абитуриента. Основная причина – использование мобильных телефонов в аудитории. Приемные комиссии в белорусских ВУЗах откроются уже в 12 июля. Подача документов продлится по 17 июля.

Более 200 километров в пути чтобы пройти ЦТ в последний резервный день. Маша одна из тех, кто 10 июля сдавал тест по истории Беларуси. Волнуется, но в силах абсолютно уверена. И если не счастливый билет попасть на бюджет в этом году, пытать удачу будет уже в следующем.

Мария Жукова, абитуриентка:

Сдавала сегодня потому, что не получилось сдать вовремя, со всеми. Заболела, пришлось лечь в больницу. Сегодня было сдавать немного страшнее. В целом думаю, что все сдала неплохо и поступлю туда, куда хочу. На бюджет. А пока Маша делится новостями с родными, мама абитуриентки Виктории среди сотни поступающих забирает сертификаты дочери, пока та в отъезде. Вместе с аттестатом их итогам многие позавидуют – 370 баллов.

Людмила Макарская:

Русский – 82, математика – 93, физика – 96. Она с седьмого класса хочет быть финансовым аналитиком. Она не гуманитарий, она технарь, поэтому отличный выбор. Андрею Клееву так много баллов не нужно. На строительную специальность проходной за 2016 год почти в 3 раза ниже, чем у Вики. Он, как и многие, подстраховался, сдал 4 ЦТ. Кстати, на «запасной» тест в 2017 году зарегистрировался каждый четвертый абитуриент.

Андрей Клеев, абитуриент:

Обязательно нужны были три: математика, русский, физика. Английский я сдавал для себя, чтобы знать свои результаты и свои силы. Самым тяжелым, как ни странно, был русский. В 2017 году сдать тест пытались более 90 тысяч выпускников. Среди них чемпионскую сумму, а это 100 баллов по одному предмету, набрали более 300 абитуриентов. Впрочем, здесь как в спорте: чем выше результат, тем престижнее вуз удастся завоевать.