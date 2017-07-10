Более 300 абитуриентов получили 100 баллов, 33 не сдали: в Беларуси закончилось ЦТ
Новости Беларуси. Централизованное тестирование в Беларуси 10 июля подошло к концу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В последний, резервный день абитуриенты проходили испытания по 10 предметам. Всего в 2017 году на ЦТ зарегистрировались более 90 тысяч человек. Не смогли его сдать 33 абитуриента. Основная причина – использование мобильных телефонов в аудитории. Приемные комиссии в белорусских ВУЗах откроются уже в 12 июля.
Подача документов продлится по 17 июля.
Более 200 километров в пути чтобы пройти ЦТ в последний резервный день.
Маша одна из тех, кто 10 июля сдавал тест по истории Беларуси. Волнуется, но в силах абсолютно уверена. И если не счастливый билет попасть на бюджет в этом году, пытать удачу будет уже в следующем.
Мария Жукова, абитуриентка:
Сдавала сегодня потому, что не получилось сдать вовремя, со всеми. Заболела, пришлось лечь в больницу. Сегодня было сдавать немного страшнее.
В целом думаю, что все сдала неплохо и поступлю туда, куда хочу. На бюджет.
А пока Маша делится новостями с родными, мама абитуриентки Виктории среди сотни поступающих забирает сертификаты дочери, пока та в отъезде. Вместе с аттестатом их итогам многие позавидуют – 370 баллов.
Людмила Макарская:
Русский – 82, математика – 93, физика – 96. Она с седьмого класса хочет быть финансовым аналитиком.
Она не гуманитарий, она технарь, поэтому отличный выбор.
Андрею Клееву так много баллов не нужно. На строительную специальность проходной за 2016 год почти в 3 раза ниже, чем у Вики. Он, как и многие, подстраховался, сдал 4 ЦТ. Кстати, на «запасной» тест в 2017 году зарегистрировался каждый четвертый абитуриент.
Андрей Клеев, абитуриент:
Обязательно нужны были три: математика, русский, физика. Английский я сдавал для себя, чтобы знать свои результаты и свои силы.
Самым тяжелым, как ни странно, был русский.
В 2017 году сдать тест пытались более 90 тысяч выпускников. Среди них чемпионскую сумму, а это 100 баллов по одному предмету, набрали более 300 абитуриентов. Впрочем, здесь как в спорте: чем выше результат, тем престижнее вуз удастся завоевать.
Василий Жарко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Результаты тестирования уже известны, и они не хуже чем, в 2016 году. Можно сказать даже, что баллы несколько выше. 303 человека сдали на 100 баллов.
Это говорит о том, что тесты доступны и они соответствуют учебной программе.
Виктория Ходосок, СТВ:
А уже в эту среду (12 июля) в белорусских вузах откроются приемные комиссии. Девять часов в день шесть дней в неделю они будут ждать абитуриентов с аттестатом, паспортом и результатами ЦТ до 17 июля.