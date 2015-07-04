Освобождение Минска в 1944 году: от расстрела подпольщиков до самого сентиментального в истории города салюта

Патриотизм и неиссякаемая вера в единую Победу. Этот день в 1944 году приближали, как могли.

Ощутимый вклад в освобождение столицы от врагов в годы Великой Отечественной войны внесли минские подпольщики. Сегодня в Александровском сквере об этих героях молчит каменная плита, овитая колючей проволокой.

Мемориал скрывает огромное ветвистое дерево, и этот памятник зачастую остается незамеченным. Читаем: «На этом месте гитлеровцы казнили советских патриотов в годы Великой Отечественной войны. Среди многих других отдали жизнь за Родину секретарь Минского подпольного горкома КП (б) Б Казинец, подпольщики Демиденко, Щербаевич, Анушкевич. Казинцу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза».

Это символическое надгробие на братской могиле всех подпольщиков, погибших за 1100 дней оккупации Минска.

Татьяна Долгач, историк, экскурсовод:

Вот именно там, рядом с этой липой, на фонарных столбах, в 1941-42 годах казнили подпольщиков. Также такие виселицы были оборудованы на Комаровской площади (сегодняшней площади Якуба Коласа), оборудована на улице Карла Маркса и в других точках города. Сегодня множество городских улиц названы в честь минских подпольщиков: улица Кабушкина, Кедышко и другие.

На площади у Центрального Дома офицеров в 1952 году был установлен на пьедестале танк-памятник в честь танкистов, сыгравших решающую роль в освобождении нашей страны и ее столицы от немецко-фашистских захватчиков. На нем надпись: «На полях сражений советские танкисты показали беспримерное мужество и с честью выполнили свой долг перед Родиной. Иосиф Виссарионович Сталин».

К сожалению, бывший командир 2-го гвардейского танкового корпуса Алексей Семенович Бурдейный эту надпись заменил, пытаясь всю славу танкистов, освобождавших Минск, присвоить только своему корпусу. Поводом для замены надписи Бурдейный выставил «первенство» вступления в Минск 4-й гвардейской танковой бригады корпуса.

Татьяна Долгач, историк, экскурсовод:

Бурдейный на тот момент занимал должность первого заместителя главнокомандующего белорусского военного округа, и, следовательно, находясь при власти, он решил прославить именно свой танковый корпус, поэтому здесь допущена такая оплошность.

3 июля 1944 года в задымленный пылающий Минск ворвались советские танки, а за ними – пехота.

Часть танков пробивалась через руины с Московского шоссе, вторая – с Могилевского. С самого рассвета то в одном, то в другом районе города тяжко стонала земля, в воздух поднимались целые дома.

Еще действовали уцелевшие фашистские подрывники. Советские танкисты и автоматчики ловили их и уничтожали на месте. Несколько наших танков пробились в центр города. В окружение попал и Дом офицеров. Автоматчики кинулись в его подвалы и через 10-20 минут выгнали оттуда несколько десятков гитлеровцев с поднятыми вверх руками.

К концу дня город был очищен от гитлеровцев.

Татьяна Долгач, историк, экскурсовод:

Здесь, в самом Доме офицеров, было обнаружено огромное количество мин, которые заложили фашисты, надеясь взорвать это здание. И, действительно, одна мина взорвалась и пожаром было охвачено левое крыло центрального Дома офицеров. Достаточно долго не удавалось потушить пожар, только уже к концу следующего дня пламя было взято под контроль.

Красная армия стремительно продвигалась к городу накануне 3 июля. Немцы не успевали вывезти и сжечь свою документацию, поэтому многие здания в Минске они минировали.

Хозяевами Минска стали саперы. По ночам они только ощупывали, выслушивали изувеченный город и почти в каждом квартале на каждом доме ставили предостерегающие надписи: «Осторожно! Заминировано!».

Конечно, здание, где находилась оккупационная администрация (это нынешний Дом Правительства), также заминировали. Там уже после освобождения саперы нашли и обезвредили 300 мин. Чудом здание удалось спасти.

Статистика была ужасающей: из здания ЦК КП(б)Б саперы извлекли 750 кг взрывчатки. В театре оперы и балета были обнаружены 25 ящиков со снарядами и гранатами и 16 авиабомб. На центральной – Советской улице (ныне это проспект Независимости) уцелело около 10 зданий.

Из 3332 предприятий осталось только 19. Были разрушены университетский городок, все высшие учебные заведения, 78 техникумов, разграблены картинная галерея, филармония, театр оперы и балета, клубы, библиотеки, поликлиники, больницы, школы.

Татьяна Долгач, историк, экскурсовод:

За Дом Правительства даже после освобождения Минска развернулась достаточно серьезная борьба. И уже после 3 июля здесь случилось два пожара. Причина их, в общем-то, не установлена. И, действительно, некоторые справедливо считают, что это могли быть немецкие агенты, которые не хотели упускать это здание.

Мало кто знает, что на месте современной гостиницы «Пекин» и столичного парка когда-то размещался минский ипподром и именно с ним связана история независимости столицы.

После освобождения в Минск по распоряжению белорусского штаба партизанского движения стали прибывать партизаны. Они должны были защищать город от случайных немецких диверсантов, обеспечивать безопасность всех зданий и подготовиться к расформированию партизанской армии.

16 июля, когда все пожары потухли и выстрелы стихли, наконец-то на городском ипподроме прошел военный парад. В нем приняло участие около 30 тысяч партизан. Их ряды были довольно пестрыми: кто-то был в сельской одежде , кто-то – в военной форме, кто-то нес с собой советские автоматы, кто-то – немецкие, трофейные, а кто-то и вовсе был с самодельным оружием.

Татьяна Долгач, историк, экскурсовод:

Интересно было то, что буквально после того, как все партизанские колонны прошли, все трибуны просто взорвались от хохота, потому что перед трибунами провели козла, увешенного немецкими орденами. Конечно же, все ликовали, все веселились, это была атмосфера праздника.

Партизаны всей Минской области стягивались в Лошицу. Тут забелели походные палатки, каждой бригаде отводилось место в лагере, началось расформирование партизанской армии. Командиры, комиссары, начальники штабов приводили в порядок документы, писали отчеты и характеристики на своих людей. Представители Красной армии выбирали себе из партизан пополнение.

Одновременно готовился митинг трудящихся Минска и партизан Минской области, посвященный освобождению белорусской столицы от фашистских захватчиков. Назначен он был на 16 июля.

Цветы победы и залпы салюта. Красную армию встречали местные жители цветами, песнями, жаркими объятиями, а в городе играл оркестр под руководством Эди Рознера, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Татьяна Долгач, историк, экскурсовод:

Здесь царила атмосфера настоящего праздника, хотя, конечно, минчане понимали, что это все довольно хрупкое состояние счастья, поскольку где-то по городу еще шныряли полицейские, «власовцы» и прочая нечисть, от которой необходимо было избавить город. В 22.00 небо над Минском озарилось. Более чем из 300 орудий выстрелили. Конечно, это был самый торжественный, самый сентиментальный салют, который когда-либо бывал в Минске.