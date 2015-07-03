Брест празднует День Независимости Беларуси

Новости Беларуси. Праздник шагает 3 июля по всей Беларуси. В Бресте торжества традиционно начались с минуты молчания. На земле «Бессмертной Цитадели», где были сделаны первые шаги в борьбе за независимость страны, прошел митинг, к Вечному огню легли цветы и венки.

Торжественное мероприятие завершилось прохождением парадных расчетов солдат и офицеров войск Брестского гарнизона. С особым чувством гордости этот праздник отмечает ветеран труда Павел Сахарчук. После освобождения Беларуси ему довелось «вписать» мирные страницы в историю страны. Под его руководством в области строились фабрики и заводы, вводились в строй новые промышленные предприятия.

Николай Сахарчук, ветеран труда:

Мы должны гордиться нашей Беларусью. Это страна, которая счастливо живет, честно, справедливо. И я надеюсь, и это так и должно быть, что наши потомки будут вспоминать, что мы сделали для Беларуси.

Иза Валентинович, турист (Польша):

Война – это очень страшно. И мы больше не хотим войны. Мы должны помнить о ней. Брестская крепость произвела неизгладимое впечатление. В 41 году здесь велась героическая оборона.

Петр Пицко, житель Бреста:

Беларусь на сегодняшний момент имеет возможность сама динамично развиваться. Она сама решает, как и что ей делать, как поступать в различных ситуациях. Безусловно, это достижение.

У главного входа в мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» идут последние приготовления к большому концерту, который начнется в 21.00. После него брестчане присоединятся к республиканской акции и споют гимн вместе со всей Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.