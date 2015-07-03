Зрелищные полёты, прыжки парашютистов, праздник национальной культуры – так 3 июля отмечает Могилев

Новости Беларуси. Зрелищные полёты, прыжки парашютистов, праздник национальной культуры – так 3 июля отмечает День Независимости Могилёв. Заметно, что этот праздник единства всего белорусского народа. Здесь и те, кто воевал за освобождение страны. Рядом с ветеранами и молодежь – ровесники суверенной Беларуси.

Светлана Шкаруба, жительница Могилева:

Я горжусь своей страной, городом, где я родилась, где живу я, где растут мои дети и внуки. Благодарю тех и благодарна тем, кто приезжает к нам в гости, мы принимаем всех с открытым сердцем, мы всем рады.

Несколько сотен могилевчан собрались на фитнесс-пикник в самом центре города. Занятия физкультурой на свежем воздухе стали настоящим праздником для всех желающих.

Ольга Овчаренко, инструктор фитнес-пикника:

Я хочу, чтобы наша республика была за здоровый образ жизни, чтобы у нас были очень активные люди, чтобы у них все получилось

Развлекательная программа продлится до полуночи. Финальным аккордом торжеств станет праздничный салют. Могилевчане также присоединяться к республиканской акции «Споем гимн вместе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.