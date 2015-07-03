В Гродно 3 июля исторический центр города превратился в одну большую сценическую площадку

Новости Беларуси. В Гродно исторический центр города превратился в одну большую сценическую площадку. Здесь прошёл торжественный митинг, парад войск гродненского гарнизона, а центр города буквально погрузился в средневековье. Одним из самых зрелищных представлений стал рыцарский турнир по правилам средневекового боя.

Желающие могли попробовать свои силы в оружейном деле. В старинном дворике расположилась настоящая кузница, где можно не только увидеть как изготавливалось оружие и доспехи, но и самому попытаться выковать наконечник стрелы.

Сразу сквозь несколько веков белорусской истории можно пройти, посетив соседние площадки. Так, прямо на берегу Городничанки развернулся госпиталь времён Великой Отечественной войны. Медсанбат, солдатская каша, танцы под звуки граммофона — всё это передавало атмосферу праздника приближающейся Победы. Здесь же можно было погасить специальным штемпелем символические письма-треугольники с фронта.

Кстати, концертные площадки работают по всему Гродно. На них местные артисты поздравляют горожан с праздников. Современные песни и мелодии военных лет будут звучать до позднего вечера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.