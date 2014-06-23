Осужденные за нетрезвое вождение не попадут под амнистию

Новости Беларуси. Водители, привлеченные к ответственности за нетрезвое вождение, не попадут под амнистию, приуроченную к 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Об этом заявили в департаменте исполнения наказаний МВД.

Напомним, что закон об амнистии вступил в силу 21 июня и будет действовать до 21 декабря. Планируется, что за это время на свободу выйдет около 2 тысяч человек, а еще для 7 тысяч сократят сроки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жанна Батурицкая, начальник управления исполнения приговоров департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Не распространится амнистия на тех лиц, которые управляли автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ. Мы всегда анализируем и совершаемые преступления, и отношения к этим преступлениям общества, таким образом пишется закон, чтобы учитывать и общественный резонанс по криминогенной обстановке, поэтому мы включили такое ограничение.