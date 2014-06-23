Новости Беларуси. 23 июня в Минске открыли памятник святому Сергию Радонежскому и заложили капсулу в основание будущего храма. В 2014 году весь православный мир празднует 700-летие со дня рождения преподобного. Сергий Радонежский – один из самых почитаемых святых. Его считают заступником славянских земель.

Павел, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Всегда был с миром, всегда был молитвенником. Недаром его называют объединителем земель русских. Он своими молитвами сумел объединить всех людей своего времени. Сегодня, когда наш мир весь занят каждый своим делом, каждый человек обособляется от общества, памятник этот нас сегодня объединил, храм всегда объединяет. Самое главное и важное — объединяется земля и небо.

Памятник в Минске — совместный проект и символ дружбы белорусского и российского народов. Трехметровая скульптура, авторства московского мастера Федора Паршина, создана при поддержке российского фонда Сергия Радонежского.

Леонид Слуцкий, депутат государственной думы Российской Федерации, председатель комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками:

Фонд святого преподобного Сергий Радонежского начал в этом году празднование 700-летия преподобного с установкой 3 монументов, один из которых уже установлен в Симферополе, второй освящен в Минске и третий через некоторое время будет установлен в Остане.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Это еще один знак нашей дружбы и развития наших отношений с братским российским народом. Мы больше все-таки привыкли говорить об экономике, о тех или других совместных проектах в области промышленности, сельского хозяйства, но все это невозможно, если не будет духовного единства.

Орден имени Сергия Радонежского — значимая награда, которой удостаиваются политические и общественные деятели, представители культуры. Среди кавалеров ордена президент России Владимир Путин, почетный патриарший экзарх Всея Беларуси, митрополит Филарет, народный артист России Никита Михалков.В 2002 году во время визита в Беларусь Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго почетная награда Русской Православной церкви была вручена и президенту Беларуси Александру Лукашенко за укрепление единства славянских народов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.