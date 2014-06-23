Новости Беларуси. 23 июня исполняется 70 лет с начала операции Багратион. Она во многом предопределила исход Второй мировой и дала надежду на освобождение не одному народу. Торжества в Беларуси начались 23 июня с праздника в Шумилино, районного центра Витебской области. Именно его советские солдаты в ходе опперации отвоевали первым.

Добавим, ни одна из предыдущих крупных операций не готовилась с такой тщательностью, как эта. Все перемещения войск происходили исключительно по ночам, а планы были написаны от руки и докладывались верховному главнокомандующему лично. В итоге, пройдя с боями несколько сотен километров, советские войска, практически зеркально повторили события 1941, но на этот раз в котлах гибли немецкие дивизии. Наиболее заметные события того дня восстановили корреспонденты СТВ.

Анастасия Бут, СТВ:

Ровно 70 лет назад в Беларуси началась наступательная операция «Багратион». Одним из первых райцентров, который освободили, стало Шумилино. Правда, тогда от города практически ничего не осталось. Уцелел только железнодорожный вокзал. Он, к слову, практически в первозданном виде сохранился до наших дней.

Именно на это здание бойцы 1 Прибалтийского фронта и водрузили красное знамя, как символ освобождения. Анна Кирилловна, тогда 17-летняя девушка, этот момент не застала. Она находилась в партизанской бригаде в соседнем районе. Но спустя несколько недель вернулась в родное Шумилино. И ужаснулась.

Анна Сиротко, участник Великой Отечественной войны:

Когда освободили, мы приехали сюда, в Шумилино, но тут разбито все было основательно. Девять месяцев стоял фронт, вы представляете, что там осталось? Там только земля перевернутая.

Сегодня Анна Кирилловна, как и десятки других участников войны вновь вспоминают о тяжелых временах. И именно в Шумилино, освобожденном 23 июня 1944, спустя 70 лет, ветеранам вручают юбилейные медали.

За освобождение Беларуси, к слову, в свое время немало наград получил и Василий Юзиков из Подмосковья. К сожалению, сегодня его уже нет в живых. Но память об этом человеке бережно хранится в фондах шумилинского музея. Самый ценный экспонат – письмо на бересте, которое старший лейтенант писал своим близким.

Жил тогда фронтовик в белорусской семье Белюсевых. Истории о том, как вместе боролись за победу, теперь передаются из поколения в поколение. И в России, и в Беларуси.

Наталья Андреева:

Мой отец, помню, говорил, какой-то дорогой водил. Показывал дорогу нашим войскам. И они там напали внезапно на немцев и освободили.

Освободили и победили.

Александр Добриян, СТВ:

На Гомельщине операция Багратион началась, пожалуй, с самого неожиданного для вермахта манёвра. Вместо того, что бы наступать на хорошо укреплённые Паричи, войска 95 армии обошли их югозападнее в окрестности, которая считалась непроходимой. Для того, чтобы фарсировать болото перекрестным огнем, войска стелили гати. По ним прошла не только пехота, но и танки, и артиллерия.

Пехоту ходить по болотам научили местные жители: солдат они снабдили специальными болотными мокроступами. Танки прошли благодаря инженерной мысли. Построенные в трясине гати выполнили своё предназначение на 100%. В первый день операции 65 армия прорвала оборону совершенно ошеломленного таким манёвром противника на глубину до 10 километров. В прорыв был введен целый танковый корпус.

Спустя 70 лет после начала операции «Багратион» на месте, где она начиналась, у самой кромки болот, установлен мемориальный знак. Это место в Светлогорском районе в ближайшие годы по задумке авторов должно стать крупным туристическим объектом. Ведь помнить о победах, не менее важно, чем о потерях принесённых войной.

Ирина Недобоева, СТВ:

Наступательная операция на Могилевщине началась в Чаусском районе. Часть района освободили еще в октябре 43. И целых 9 месяцев фронт стоял здесь — на берегу реки Проня.

Красноармейцы 385 и 290 стрелковых дивизий Второго Белорусского фронта наступать решили на рассвете 23 июня. Оборону надеялись прорвать быстро. Однако операции было суждено не единожды сорваться. Сначала помешал сильный туман над водоемом. А позже – немецкие войска, которые с ожесточением отражали атаку советских солдат. 18-летие коренного жителя Чаусского района Ивана Егоровича Манышева аккурат совпало со временем проведения первой наступательной операции. Его призвали в армию и перебросили на Урал. Там собирали эшелоны для участия во втором наступлении. О том, как тяжело шли бои по освобождению Могилевщины Ивану Егоровичу писала сестра.

Иван Манышев, ветеран Великой Отечественной войны:

9 месяцев стояли, потому что местность позволяла. Территория, на которой находились немцы была на гористая, была река, а наши в низине. Очень большие потери. Много людей забрала эта Проня.

Ценой почти 20 тысяч жизней 25 июня были освобождены Чаусы. 28 – фашисты вернули Могилев. Первый этап операции «Багратион» завершился освобождением Минска. В результате наступательных операций второго этапа, который продолжался до 29 августа, советские войска отстояли Беларусь. Затем Литву, Латвию. А вступив в Польшу, красноармейцы уже вплотную подошли к границам Восточной Пруссии. Немецкая группа армий «Север» оказалась изолированной в Прибалтике. За 68 суток непрерывного наступления советские войска в полосе 1100 км продвинулись на запад почти на 600 км. В честь побед советских войск в Беларуси прогремели 23 салюта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.