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Остаются считаные часы – в Беларуси завершается этап сбора подписей

06 декабря 2024 08:23
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В Беларуси завершается этап сбора подписей в поддержку выдвижения потенциальных кандидатов на высший государственный пост, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Остаются считаные часы – в Беларуси завершается этап сбора подписей-2

У желающих выразить свою поддержку остаются считаные часы. Напомним, для выдвижения кандидатуры на выборы Президента претендентам необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей. Гонку продолжают инициативные группы пяти потенциальных кандидатов. Уже на этом этапе кампании отмечена высокая активность граждан. Люди вовлечены в избирательные процессы, причем не только соблюдают формальность, оставляя подпись, но и дают наказы своим кандидатам. Мир, стабильность, социальные блага – ценности, которые объединяют электорат. Напомним, с 7 по 21 декабря ЦИК будет вести прием необходимых для регистрации кандидата в Президенты документов. Имена тех, кто продолжит политическую гонку, станут известны до конца года.

# Выборы в Беларуси

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