«Остаются даже на контракт, проведя боевые пуски». Как проходят учения артиллеристов?

Новости Беларуси. Артиллеристы проводят учения на Обуз-Лесновском полигоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Артиллеристы проводят учения на Обуз-Лесновском полигоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Полевой выход проходит в составе подразделений 111-ой бригады. Главная задача – слаживание боевых расчетов. Военнослужащие выполняли задачи по подготовке ракетных ударов и их нанесению.
Кульминацией маневров стали контрольные занятия с боевыми пусками реактивных систем залпового огня «Ураган». Все цели были уничтожены.
Сергей Кучейко, командир реактивного артиллерийского дивизиона:
Производилась слаженность расчетов в системе управления от высшего звена к низшему, от командира бригады до расчета боевой машины, как проходит сама команда. Как основной итог, это уже боевые пуски, где засекаются реальные снаряды, реальные разрывы снарядов. А у людей это как стимул. Поднимается адреналин, и, как правило, после этого ему еще хочется больше и больше. И некоторые люди остаются даже на контракт, проведя боевые пуски. Им это очень нравится.