«Остаются даже на контракт, проведя боевые пуски». Как проходят учения артиллеристов?

Сергей Кучейко, командир реактивного артиллерийского дивизиона:

Производилась слаженность расчетов в системе управления от высшего звена к низшему, от командира бригады до расчета боевой машины, как проходит сама команда. Как основной итог, это уже боевые пуски, где засекаются реальные снаряды, реальные разрывы снарядов. А у людей это как стимул. Поднимается адреналин, и, как правило, после этого ему еще хочется больше и больше. И некоторые люди остаются даже на контракт, проведя боевые пуски. Им это очень нравится.