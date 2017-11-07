«Оставайтесь добрыми людьми, храните семейный очаг»: что написали гомельчане в послании потомкам в 2067 год

Новости Беларуси. «Мы передаем вам эстафету борьбы и труда, небывалых свершений и грандиозных побед» – 7 ноября в Гомеле распечатали и прочли послание потомкам, оставленное полвека назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все это время капсула с текстом хранилась в Кургане Славы. Мемориал был торжественно открыт в ноябре 1967 года, тогда же на торжественном митинге гомельчане завещали вскрыть капсулу в 2017 году. «Вскрыть в 2017-ом». Увидеть, как выполнят завет 60-х живущие в ХХІ веке к Кургану Славы пришли, те кто своими глазами видел как это самое послание создавалось. Кто-то из них был школьником и своими руками насыпал курган, другие помнят торжественный митинг и закладку капсулы.

Муза Огай, житель Гомеля:

Мы с сыном стояли в стороночке. Мы все видели, все было через сердце пропущено. Час Х настал – массивная плита поднята. Оказалось, время не пощадило даже капсулу времени. Принято решение вскрыть ее только после реставрации. Сегодня зачитывают оригинал текста послания, найденный в областном архиве.

«Трудитесь не покладая рук, приумножайте богатство любимой Родины, овеянной героической славой ее защитников и строителей»,

– эти слова написаны людьми, которые своими руками вершили историю. 60-е – это начало пилотируемой космонавтики, их современники – Юрий Гагарин и Нил Армстронг. Тогда же изобретен лазер, запущены сверхзвуковые пассажирские самолеты и даже появляется прадедушка Интернета – компьютерная сеть ARPANET. А еще они действительно много трудились: сегодня мало кто вспомнит, что пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в Беларуси была введена только те самые 50 лет назад.

Алексей Головацкий, ветеран Великой Отечественной войны:

Кто бы мог подумать, что мы доживем до этих пор. Это большое счастье, что мир на земле. Какой мир сейчас в Беларуси! Все завидуют. И я рад, что я белорус. С возложенными надеждами белорусы справились. После реставрации капсулу отправят в музей. А на главной площади города сегодня уже озвучено новое послание будущим поколениям:

«И как бы далеко не шагнул технический прогресс, в погоне за новым и неизведанным оставайтесь добрыми людьми, берегите родителей, дарите нежность детям, храните семейный очаг. Приумножайте честь и славу родной Беларуси».