Дмитрий Чобот на «Бренд года-2020»: хочется поблагодарить коллектив, который борется, карабкается и делает прекрасные продукты

Новости Беларуси. Дмитрий Чобот во время награждения победителей конкурса «Бренд года-2019» на сцену поднимался дважды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Дмитрий Чобот во время награждения победителей конкурса «Бренд года-2019» на сцену поднимался дважды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В первый раз – за дипломом финалиста конкурса. А второй раз его отметили в специальной номинации «Симпатия жюри». Из дистрибьютора – в полноценную фабрику: так вкратце звучит история успеха торговой марки «Чобот». В 2013 году было куплено первое оборудование, а в 2018-м – открыт трикотажный цех и налажен выпуск домашней обуви. Сегодня фабрика занимает более 3 000 квадратных метров.
Но больше всего здесь гордятся своим качеством. Ведь за годы работы не было получено ни одного негативного отзыва о продукции или возврата из торговых точек.
Дмитрий Чобот, директор ООО «Фабрика Чобот»:
Хочется поблагодарить тех людей, которые с нами всегда рядом находятся. Это мою жену, партнера, своих ребят, коллектив, который агрессивно борется, карабкается и делает прекрасные продукты, которые привлекли внимание жюри. Я думаю, что так дальше и будет.
*На правах рекламы