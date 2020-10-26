Мальчик из начальной школы пришёл в шесть утра, так хотел учиться

Новости Беларуси. Мы в 25 Борисовской школе. Ее открыли в октябре 2019 года. Учебное заведение стало синонимом слова «современный». Добавлять это прилагательное можно к чему угодно. Современный мини-кинотеатр, современный бассейн, современные спортзалы, современные классы. Такого раньше не было нигде, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

Вадим Смоляк, корреспондент:

А это что за экран такой? Геннадий Денгалев, председатель Борисовского райисполкома:

Это, в принципе, компьютер. Вот сейчас здесь будет час информирования. Есть определенная программа, дети будут видеть фильм на определенную тему. Вадим Смоляк:

Это лучше, чем в классах сидеть? Геннадий Денгалев:

Конечно, это же все наглядно можно показать. Вадим Смоляк:

Геннадий Иванович, как давно в школе были, учились? Геннадий Денгалев:

32 года тому назад.

Вадим Смоляк:

Наверное, стоя на фоне 3D-принтера, немного глупо задавать такой вопрос, но насколько сильно сейчас система образования вперед шагнула с тех пор, как вы последний раз в школе были? Геннадий Денгалев:

Знаете, ушли мы навсегда вперед. Конечно, знаете, я хожу по этой школе, довольно часто здесь бываю. Мы уже говорили о насыщенности, про 3D-принтер, про который 30 лет назад и слышать не мог, это фантастика. Я просто по-доброму завидую тем детям, хочется вернуться сюда обратно, чтобы учиться именно в такой школе. Мне кажется, что это очень интересный образовательный процесс. У нас был случай, когда мальчик в начальных классах пришел в школу в шесть утра. Именно в эту школу. Ему задали вопрос: почему так рано? Потому что ему до открытия школы со сторожем пришлось сидеть внизу, он ему до открытия читал сказки. Мальчик сказал: «Мне хочется в школу, мне здесь очень интересно». По-моему, лучше оценки не придумаешь.

Робототехника, моделирование, 3D-принтер. Сегодняшние школьники вытянули счастливый билет. С первого по 11 класс они с головой погружаются в самые современные технологии. Даже со средним общим образованием эти ребята будут знать больше, чем многие студенты. А в центрах китайской и английской культур подрастают будущие универсалы. Для таких уж точно все дороги открыты. Вадим Смоляк:

Они получают реально классное образование, потом для них есть простор какой-то? Куда им идти и реализовываться? Геннадий Денгалев:

Вы знаете, у нас сегодня основная политика на том и поставлена, чтобы ребята оставались у нас в Борисове. Первое – это получение начального образования в школах, потом у нас есть лицеи и колледжи, а дальше мы заинтересованы, чтобы наши ребята, которые даже поступят в высшие учебные заведения, вернулись к нам на наши предприятия. Вы знаете, что Борисов еще представлен большим промышленным комплексом, у нас есть очень много промышленного направления разных предприятий, поэтому мы хотим видеть здесь наших детей, наших выпускников в первую очередь. Поэтому мы все для этого и делаем, начиная с первого класса.