На фестивале театров «Березинская рампа» в Березино представят 6 спектаклей

Новости Беларуси. Березино готовится принять областной фестиваль народных театров «Березинская рампа».

В 2016 году мероприятие пройдет уже в 10 раз. Юбилей обещают провести зрелищно и интересно.

За три фестивальных дня зрители и высокое жюри увидят 6 конкурсных спектаклей от народных коллективов из Березино, Борисова, Жодино, Слуцка и Молодечно. Постановки на любой вкус: это и комедия, и драма, и даже трагедия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.