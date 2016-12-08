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На фестивале театров «Березинская рампа» в Березино представят 6 спектаклей

08 декабря 2016 15:12
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Новости Беларуси. Березино готовится принять областной фестиваль народных театров «Березинская рампа».

В 2016 году мероприятие пройдет уже в 10 раз. Юбилей обещают провести зрелищно и интересно.

За три фестивальных дня зрители и высокое жюри увидят 6 конкурсных спектаклей от народных коллективов из Березино, Борисова, Жодино, Слуцка и Молодечно. Постановки на любой вкус: это и комедия, и драма, и даже трагедия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По традиции, «Березинский рампа» встретит и гостей. Свой спектакль на суд гедача презентует Барановичский образцовый театр-студия.

# общество # Театр # Фотофакт

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