Если дом не в графике ремонта, значит есть хуже: Семен Шапиро ответил на вопросы жителей Молодечно

Новости Беларуси. Семен Шапиро провел прием в Молодечно. Рассмотрен десяток обращений. Вопросы, которые не требуют дополнительного обсуждения, были решены на месте.

Состояние жилья, благоупорядочение территорий – традиционные проблемы отдельных жителей,

которые не привыкли рассчитывать на собственные силы.

Выделение земельных наделов для ведения хозяйства, восстановление производства и строительства нового хлебзавода – вопросы, получивших положительный ответ губернатора. Подробности в сюжете программы «Минщина» на СТВ.