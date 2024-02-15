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«Осталось только купить диван». Работники столичного предприятия получили ключи от арендных квартир

15 февраля 2024 17:31
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Ключи от новых арендных квартир получили работники столичного предприятия «Минскоммунтеплосети». 10-этажный дом расположен на улице Семеняко. Среди новоселов в том числе и молодые специалисты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Осталось только купить диван». Работники столичного предприятия получили ключи от арендных квартир-1

Предприятие не только построило жилье для сотрудников, но и обеспечило его всем необходимым. Квартиры оснащены кухонными гарнитурами, электрическими плитами, шкафами-купе, стиральными машинами и холодильниками, а также обеденной группой. Всего выделено 10 однокомнатных квартир. Площадь каждой около 40 квадратных метров.

«Осталось только купить диван». Работники столичного предприятия получили ключи от арендных квартир-4

Каролина Иванова, инженер службы наладки и испытаний предприятия «Минсккоммунтеплосеть»:
В новостройке я вообще не ожидала, что когда-нибудь буду жить, потому что это мечта заветная, а здесь такое все новое. Осталось только купить диван, и сразу буду переезжать.

«Осталось только купить диван». Работники столичного предприятия получили ключи от арендных квартир-7

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:
Мы прекрасно понимаем, что на любом предприятии это люди, которые обеспечивают его рост, продвижение продукции. И если мы не будем заботиться о тех людях, которые на предприятии, грош цена нам. Что сделало предприятие «Минсккоммунтеплосеть», безусловно, говорит о том, что есть забота о тех людях, которые на предприятии работают.

«Осталось только купить диван». Работники столичного предприятия получили ключи от арендных квартир-10

Предприятие уже подало заявку на строительство для сотрудников двухкомнатных квартир. Планируется, что оно начнется уже в 2024 году. Всего на предприятии около 50 работников, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Олег Корзун

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