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Сотрудники Госавтоинспекции оказывают помощь водителям в сложных погодных условиях

05 февраля 2026 05:45
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В условиях низких температур в любой технике может возникнуть та или иная неполадка. Технические неисправности и разрядившиеся аккумуляторы – наиболее частые нештатные ситуации в работе автомобилей зимой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники Госавтоинспекции оказывают помощь водителям в сложных погодных условиях-2

При этом, так или иначе, они ставят под угрозу безопасность водителей и других участников дорожного движения. Именно поэтому в сложных погодных условиях сотрудники Госавтоинспекции продолжают оказывать помощь всем, кто в ней нуждается.

В ГАИ напоминают: при экстренных ситуациях на дороге сообщить о них можно по телефону «102». Ближайший наряд максимально оперативно прибудет для оказания помощи.

# ГАИ

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