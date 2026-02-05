Сотрудники Госавтоинспекции оказывают помощь водителям в сложных погодных условиях

В условиях низких температур в любой технике может возникнуть та или иная неполадка. Технические неисправности и разрядившиеся аккумуляторы – наиболее частые нештатные ситуации в работе автомобилей зимой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом, так или иначе, они ставят под угрозу безопасность водителей и других участников дорожного движения. Именно поэтому в сложных погодных условиях сотрудники Госавтоинспекции продолжают оказывать помощь всем, кто в ней нуждается.

В ГАИ напоминают: при экстренных ситуациях на дороге сообщить о них можно по телефону «102». Ближайший наряд максимально оперативно прибудет для оказания помощи.