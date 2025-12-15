Основные направления – развитие медицины и страхования! Интервью с делегатом ВНС
Стратегия и тактика Беларуси во внешней политике, а еще в решении сотен и тысяч вопросов внутренней повестки. И именно нынешняя декабрьская неделя определит трек нашего коллективного развития на ближайшее пятилетие. И это будет наше коллективное решение.
Итак, Беларусь на пороге важнейшего общественно-политического события. Уже в четверг в Минске начнется второе заседание VII Всебелорусского народного собрания. В столицу отправятся делегаты, которые представят все регионы страны, а еще и разные профессиональные и возрастные группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И именно им коллективно, опираясь на детальный и взвешенный анализ, на тысячи предложений и инициатив из регионов, трудовых коллективов – необходимо принять программу социально-экономического развития страны до 2030-го. И это не просто наброски к картине нашего ближайшего будущего, а самый настоящий пошаговый план: как и куда двигаться.
Сильные регионы, цифровая трансформация, повышение конкурентоспособности белорусских предприятий, а еще импортозамещение и ускорение технологического развития, ведь именно это залог прочной экономической базы, которая «тащит» за собой и социальные проекты.
Как о таком комплексном подходе рассуждает делегат ВНС, директор машиностроительного предприятия Андрей Сидоров?
Андрей Сидоров, директор машиностроительного предприятия, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
ВНС сегодня – это высший государственный орган народовластия. Основные направления следующей пятилетки мы видим в активном развитии собственного потенциала. Сегодня не надо ждать ничего со стороны. Мы самодостаточная страна.
Основные направления – это развитие медицины, страхование. Очень важно сегодня поддержать здоровый образ жизни человека. Развитие спорта, туризма. У нас есть что показать миру. Мы сохранили сегодня то наследие, которое осталось нам. Главным в следующей пятилетке я вижу основные экономические показатели. Это эффективно работающие предприятия, рентабельные и прибыльные предприятия, которые способны инвестировать в собственное производство. Если мы добьемся в следующей пятилетке, что каждое предприятие будет работать эффективно – это самое главное инвестиции.
Подробности в видео.