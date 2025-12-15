Основные направления – развитие медицины и страхования! Интервью с делегатом ВНС

Стратегия и тактика Беларуси во внешней политике, а еще в решении сотен и тысяч вопросов внутренней повестки. И именно нынешняя декабрьская неделя определит трек нашего коллективного развития на ближайшее пятилетие. И это будет наше коллективное решение. Итак, Беларусь на пороге важнейшего общественно-политического события. Уже в четверг в Минске начнется второе заседание VII Всебелорусского народного собрания. В столицу отправятся делегаты, которые представят все регионы страны, а еще и разные профессиональные и возрастные группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И именно им коллективно, опираясь на детальный и взвешенный анализ, на тысячи предложений и инициатив из регионов, трудовых коллективов – необходимо принять программу социально-экономического развития страны до 2030-го. И это не просто наброски к картине нашего ближайшего будущего, а самый настоящий пошаговый план: как и куда двигаться. Сильные регионы, цифровая трансформация, повышение конкурентоспособности белорусских предприятий, а еще импортозамещение и ускорение технологического развития, ведь именно это залог прочной экономической базы, которая «тащит» за собой и социальные проекты. Как о таком комплексном подходе рассуждает делегат ВНС, директор машиностроительного предприятия Андрей Сидоров?