Говорят, этот храм в Дубно могли построить итальянские архитекторы – узнали историю Свято-Николаевской церкви

Побывали на святой земле в Дубно и познакомились с удивительным храмом XIX века в ретроспективно-русском стиле в программе «Путевка BY»!

Словно солнце, она озаряет наши сердца, ведет к добру и милосердию. Свято-Николаевская церковь в агрогородке Дубно недавно отметила свое 175-летие. Это один из самых величественных и необыкновенных храмов на Гродненщине. Его высота – 35 метров! Кажется, купола касаются неба. А со всех сторон он выглядит почти одинаково.

Святыня может вместить 3 000 молящихся! Такой масштаб даже породил легенду, что церковь была построена по ошибке итальянскими архитекторами. Якобы проект создавался для города Дубно Ровенской области и был рассчитан на многочисленную паству. Но что-то пошло не так. То ли перепутали документы в канцелярии Петербурга, то ли ямщик доставил не по адресу.

Николай Гляд, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца в аг. Дубно:

Российская империя, поэтому решено было строить храм величественный за счет царской казны, потому что здесь был центр православия. Здесь было духовное училище, большие воскресные школы. Здесь была пристань, торговали, прихожане участвовали в этом строительстве. Этот храм построен за два года.

Церковь не закрывала двери во время войн и советского атеизма. Внутри все также возвышенно и торжественно.

Центральный престол освящен в честь Святителя Николая Чудотворца. Это старинные запрестольные кресты, жертвенника такой величины, естественно, ни у кого не будет в Беларуси!