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Говорят, этот храм в Дубно могли построить итальянские архитекторы – узнали историю Свято-Николаевской церкви

15 декабря 2025 15:47
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Побывали на святой земле в Дубно и познакомились с удивительным храмом XIX века в ретроспективно-русском стиле в программе «Путевка BY»!

Говорят, этот храм в Дубно могли построить итальянские архитекторы – узнали историю Свято-Николаевской церкви-2

Словно солнце, она озаряет наши сердца, ведет к добру и милосердию. Свято-Николаевская церковь в агрогородке Дубно недавно отметила свое 175-летие. Это один из самых величественных и необыкновенных храмов на Гродненщине. Его высота – 35 метров! Кажется, купола касаются неба. А со всех сторон он выглядит почти одинаково.

Говорят, этот храм в Дубно могли построить итальянские архитекторы – узнали историю Свято-Николаевской церкви-4

Святыня может вместить 3 000 молящихся! Такой масштаб даже породил легенду, что церковь была построена по ошибке итальянскими архитекторами. Якобы проект создавался для города Дубно Ровенской области и был рассчитан на многочисленную паству. Но что-то пошло не так. То ли перепутали документы в канцелярии Петербурга, то ли ямщик доставил не по адресу.

Говорят, этот храм в Дубно могли построить итальянские архитекторы – узнали историю Свято-Николаевской церкви-6

Николай Гляд, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца в аг. Дубно:
Российская империя, поэтому решено было строить храм величественный за счет царской казны, потому что здесь был центр православия. Здесь было духовное училище, большие воскресные школы. Здесь была пристань, торговали, прихожане участвовали в этом строительстве. Этот храм построен за два года.

Говорят, этот храм в Дубно могли построить итальянские архитекторы – узнали историю Свято-Николаевской церкви-8

Церковь не закрывала двери во время войн и советского атеизма. Внутри все также возвышенно и торжественно.

Говорят, этот храм в Дубно могли построить итальянские архитекторы – узнали историю Свято-Николаевской церкви-10

Центральный престол освящен в честь Святителя Николая Чудотворца. Это старинные запрестольные кресты, жертвенника такой величины, естественно, ни у кого не будет в Беларуси!

Говорят, этот храм в Дубно могли построить итальянские архитекторы – узнали историю Свято-Николаевской церкви-12

Есть у нас еще пару икон, которые даже не рассекреченные. Над царскими вратами. Где-то было писано, может быть, в Сибири. 

Есть и Коложская икона. С этой иконкой ходил нищий, и когда постарел, он оставил эту иконку, люди начали прикладываться, почитать. 

Подробнее смотрите в видео.

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