Раритетная кухонная утварь представлена на выставке в Минске: какими вещами пользовались раньше, не имея электричества?

Жить красиво человек любил всегда! Правду говорят, времена меняются, а люди остаются все те же. Только представьте, сколько всего требовалось семье прошлых столетий для подготовки к вечернему приему. В помощь хозяйке создавались самые фантазийные механизмы и устройства, которые сегодня вряд ли уже встретишь в жизни… Приходя на ужин, кавалеры и их дамы всегда были одеты с иголочки. Опрятность и чистота - главное качество настоящего джентльмена и его леди. Большое внимание уделялось мелочам.

В то время погладить манжет, убрать самую труднодоступную складку с кармашка, сделать кружево вечернего платья идеально ровным и создать невероятный образ можно было в считанные секунды, даже не имея электричества!

Образ или по-нашему «лук» готов! Теперь время переместиться в царство домашней кухонной утвари! В 19-ом веке обязательными в любом праздничном меню были десерты.

К примеру, с помощью этого полумеханического стройства готовили мороженое.

Основные блюда также создавались по своей технологии. Так, нередко в доме можно было встретить колбасницу.

Хозяйки с удовольствием готовили это блюдо своим гостям. Сегодня, возможно, многие из вас еще вспомнят вкус той самой домашней колбасы, которую готовила бабушка.