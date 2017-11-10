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Раритетная кухонная утварь представлена на выставке в Минске: какими вещами пользовались раньше, не имея электричества?

10 ноября 2017 11:13
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Жить красиво человек любил всегда! Правду говорят, времена меняются, а люди остаются все те же. Только представьте, сколько всего требовалось семье прошлых столетий для подготовки к вечернему приему. В помощь хозяйке создавались самые фантазийные механизмы и устройства, которые сегодня вряд ли уже встретишь в жизни…

Приходя на ужин, кавалеры и их дамы всегда были одеты с иголочки. Опрятность и чистота - главное качество настоящего джентльмена и его леди. Большое внимание уделялось мелочам.

Раритетная кухонная утварь представлена на выставке в Минске: какими вещами пользовались раньше, не имея электричества?-1

В то время погладить манжет, убрать самую труднодоступную складку с кармашка, сделать кружево вечернего платья идеально ровным и создать невероятный образ можно было в считанные секунды, даже не имея электричества! 

Раритетная кухонная утварь представлена на выставке в Минске: какими вещами пользовались раньше, не имея электричества?-4

Образ или по-нашему «лук» готов! Теперь время переместиться в царство домашней кухонной утвари! В 19-ом веке обязательными в любом праздничном меню были десерты.

Раритетная кухонная утварь представлена на выставке в Минске: какими вещами пользовались раньше, не имея электричества?-7

К примеру, с помощью этого полумеханического стройства готовили мороженое. 

Раритетная кухонная утварь представлена на выставке в Минске: какими вещами пользовались раньше, не имея электричества?-10

Основные блюда также создавались по своей технологии. Так, нередко в доме можно было встретить колбасницу.

Раритетная кухонная утварь представлена на выставке в Минске: какими вещами пользовались раньше, не имея электричества?-13

Хозяйки с удовольствием готовили это блюдо своим гостям. Сегодня, возможно, многие из вас еще вспомнят вкус той самой домашней колбасы, которую готовила бабушка. 

Раритетная кухонная утварь представлена на выставке в Минске: какими вещами пользовались раньше, не имея электричества?-16

После плотного ужина приходило время вечерних бесед за чашечкой чая, кофе, а джентльмены с большим наслаждением выкуривали сигару. Перед тем как приготовить горячий напиток использовали специальное устройство для измельчения сахара и крупных бобовых (кофе), а благодаря табакорезке, мужчина сам себе без труда делал сигарету. 

Глядя на такие любопытные изобретения человека, можно с легкостью проследить за развитием общества. Удивительно то, что даже не имея электричества, человек жил полной, комфортной, а главное совсем не скучной жизнью!

# общество # История # Фотофакт # Выставки в Минске # Александр Нестерович

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