Раритетная кухонная утварь представлена на выставке в Минске: какими вещами пользовались раньше, не имея электричества?
Жить красиво человек любил всегда! Правду говорят, времена меняются, а люди остаются все те же. Только представьте, сколько всего требовалось семье прошлых столетий для подготовки к вечернему приему. В помощь хозяйке создавались самые фантазийные механизмы и устройства, которые сегодня вряд ли уже встретишь в жизни…
Приходя на ужин, кавалеры и их дамы всегда были одеты с иголочки. Опрятность и чистота - главное качество настоящего джентльмена и его леди. Большое внимание уделялось мелочам.
В то время погладить манжет, убрать самую труднодоступную складку с кармашка, сделать кружево вечернего платья идеально ровным и создать невероятный образ можно было в считанные секунды, даже не имея электричества!
Образ или по-нашему «лук» готов! Теперь время переместиться в царство домашней кухонной утвари! В 19-ом веке обязательными в любом праздничном меню были десерты.
К примеру, с помощью этого полумеханического стройства готовили мороженое.
Основные блюда также создавались по своей технологии. Так, нередко в доме можно было встретить колбасницу.
Хозяйки с удовольствием готовили это блюдо своим гостям. Сегодня, возможно, многие из вас еще вспомнят вкус той самой домашней колбасы, которую готовила бабушка.
После плотного ужина приходило время вечерних бесед за чашечкой чая, кофе, а джентльмены с большим наслаждением выкуривали сигару. Перед тем как приготовить горячий напиток использовали специальное устройство для измельчения сахара и крупных бобовых (кофе), а благодаря табакорезке, мужчина сам себе без труда делал сигарету.
Глядя на такие любопытные изобретения человека, можно с легкостью проследить за развитием общества. Удивительно то, что даже не имея электричества, человек жил полной, комфортной, а главное совсем не скучной жизнью!