Основная задача – поддержание уровня. В 50-й смешанной авиационной базе проходят плановые полёты

Новости Беларуси. Разведка местности на предельно малых высотах. В 50-й смешанной авиационной базе проходят плановые полеты, причем в три смены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В небо поднимаются вертолеты и транспортные самолеты. Особые задачи у экипажей боевых винтокрылых машин.

Владимир Скоркин, заместитель командира 50-й смешанной авиационной базы ВВС и войск ПВО:

Мы выполняем плановые полеты в приборных метеоусловиях. Начали днем, будем заканчивать ночью. Основная задача перелетным составам – поддержание уровня, восстановление утраченных навыков и подготовка молодого летного состава именно в приборных метеоусловиях. Выполняют полеты по системе в облаках, по маршруту под облаками при ограниченной видимости, также в облаках. Выполняют полеты на площадке ограниченных размеров вне аэродрома.