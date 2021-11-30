Прямой эфир

Основная задача – поддержание уровня. В 50-й смешанной авиационной базе проходят плановые полёты

30 ноября 2021 09:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Разведка местности на предельно малых высотах. В 50-й смешанной авиационной базе проходят плановые полеты, причем в три смены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В небо поднимаются вертолеты и транспортные самолеты. Особые задачи у экипажей боевых винтокрылых машин.  

Основная задача – поддержание уровня. В 50-й смешанной авиационной базе проходят плановые полёты-1

Владимир Скоркин, заместитель командира 50-й смешанной авиационной базы ВВС и войск ПВО:  
Мы выполняем плановые полеты в приборных метеоусловиях. Начали днем, будем заканчивать ночью. Основная задача перелетным составам – поддержание уровня, восстановление утраченных навыков и подготовка молодого летного состава именно в приборных метеоусловиях. Выполняют полеты по системе в облаках, по маршруту под облаками при ограниченной видимости, также в облаках. Выполняют полеты на площадке ограниченных размеров вне аэродрома.  

Основная задача – поддержание уровня. В 50-й смешанной авиационной базе проходят плановые полёты-4

Часть пилотов сейчас готовится к сдаче экзаменов на повышение классной квалификации.  

# Военная авиация # общество # Владимир Скоркин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Природная аномалия. В Минске пониженное атмосферное давление. Чем это опасно?
30 ноября 2021 09:08

Природная аномалия. В Минске пониженное атмосферное давление. Чем это опасно?

Челси для девочек и прочные ботинки для мальчиков. «Марко» представил новую коллекцию детской зимней обуви
30 ноября 2021 08:37

Челси для девочек и прочные ботинки для мальчиков. «Марко» представил новую коллекцию детской зимней обуви

В моделях даже есть настоящий двигатель внутреннего сгорания. Как учат делать макеты самолётов в кружке авиамоделистов?
30 ноября 2021 08:34

В моделях даже есть настоящий двигатель внутреннего сгорания. Как учат делать макеты самолётов в кружке авиамоделистов?