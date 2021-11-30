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Природная аномалия. В Минске пониженное атмосферное давление. Чем это опасно?

30 ноября 2021 09:08
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Новости Беларуси. И еще одна природная аномалия. В Минске отмечается пониженное атмосферное давление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На данный момент оно на 25 миллиметров ниже климатической нормы и составляет 718 миллиметров ртутного столба.  

Природная аномалия. В Минске пониженное атмосферное давление. Чем это опасно?-1

Это почувствовали на себе метеозависимые люди. Низкое, как и высокое давление опасно для страдающих различными заболеваниями сердца и сосудов.  

Природная аномалия. В Минске пониженное атмосферное давление. Чем это опасно?-4

Универсальной таблетки от метеозависимости не существует, но при малейших недомоганиях, головной боли, шуме в ушах, мигрени рекомендуют измерить свое артериальное давление и при необходимости обратиться к врачу.  

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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