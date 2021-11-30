Природная аномалия. В Минске пониженное атмосферное давление. Чем это опасно?

Новости Беларуси. И еще одна природная аномалия. В Минске отмечается пониженное атмосферное давление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На данный момент оно на 25 миллиметров ниже климатической нормы и составляет 718 миллиметров ртутного столба.

Это почувствовали на себе метеозависимые люди. Низкое, как и высокое давление опасно для страдающих различными заболеваниями сердца и сосудов.