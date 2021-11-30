Челси для девочек и прочные ботинки для мальчиков. «Марко» представил новую коллекцию детской зимней обуви

Страна в ожидании зимней сказки. Детвора готовит сани, а обувной холдинг «Марко» уже позаботился о самой удобной, стильной и, главное, теплой обуви из натуральных материалов для озорных покатушек.

Дерзкие ботинки не только взрослым, но и детишкам успели вскружить голову. Усидеть на месте в такой модной обуви невозможно. Хочется броситься в пляс.

Мария Яцук, художник-модельер ОАО «Красный октябрь» холдинга «Марко»:

В коллекции обуви для девочек мы предлагаем новомодную конструкцию ботинок челси. Однако эта конструкция насчитывает уже больше 200 лет. Впервые по заказу английской королевы Виктории ее создал личный сапожник. Она попросила создать обувь, которая будет без шнурков, чтобы она не застревала шнурками.

Ботинки с высокой шнуровкой выглядят одинаково стильно как с брюками, так и платьями. Самое время устроить дефиле.

Мария Яцук:

По мере того как люди предпочитают активный образ жизни и проводят все больше времени на свежем воздухе, растет популярность на кроссовочные и кедовые подошвы. Мы предлагаем объемные силуэты, мягкую кожу, массивные подошвы, которые создают особый футуристический вид. Такая обувь будет нелишней в космической миссии.

В любом деле важны верные союзники. Мальчишкам можно смело надеяться на «Марко». Гонять наперегонки с тенью отныне безопасно.

Мария Яцук:

Разрабатывая детскую коллекцию зимней обуви для мальчиков, мы предлагаем ее на толстых тракторных подошвах с глубоким протектором, который препятствует скольжению и улучшает сцепление с поверхностью. Также мы предлагаем обратить внимание на антивандальные вставки в деталях верха и наплывки на подошвах, которые защищают обувь от механических воздействий, что очень важно для активных ребятишек.