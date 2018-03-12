«Основная задача – это подготовить ребят к Евроиграм». Какие темы обсуждали на оперативном совещании в Мингорисполкоме

Новости Беларуси. Беларусь готовится к важным спортивным стартам – Евроиграм. Уже известно, что в дни проведения соревнований будут задействованы около 5000 участников Молодежных отрядов охраны правопорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О развитии движения – его еще называют «школой будущих правоохранителей» – 12 марта говорили на оперативном совещании в Мингорисполкоме. На этот день в столице действуют 85 таких отрядов. Они объединяют более 2000 молодых людей. В свободное от учебы время они вместе с сотрудниками милиции патрулируют станции метрополитена и улицы города, дежурят на массовых мероприятиях.

Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Конечно же, сегодня самая наша основная задача – это подготовить ребят к предстоящим Евроиграм, потому что их помощь понадобится действительно в организации, проведении большого количества мероприятий. Мы совместно с ГУВД Мингорисполкома начинаем эту работу по подготовке. Это и языковые знания, это и правовые вопросы.



Среди поднятых на совещании тем – контроль за исполнением договоров на право проектирования и строительства. К этому дню на территории Минска реализуется 51 подобный документ. В основном речь идет о возведении жилья. Есть среди объектов также кафе и автозаправочная станция.